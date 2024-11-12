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جلالة الملك المعظم يحضر مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك تشارلز تكريما لجلالته

11/12/2024 7:08:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تكريما لجلالة الملك المعظم في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة.
وخلال مأدبة العشاء أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في كلمة القاها بهذه المناسبة بعلاقة الصداقة القوية والمتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تمتد لأكثر من قرنين من الزمان.
وفيما يلي نصها.
صاحب الجلالة
الاصدقاء الأعزاء،
أشكركم يا صاحب الجلالة على دعوتكم الكريمة على العشاء الليلة. إن لمساتكم الشخصية ومبادرتكم الكريمة هي محل تقدير حار مني ومن عائلتي ومن أبناء البحرين الأعزاء.
إن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تربطهما صداقة قوية ومتجذرة تمتد لأكثر من قرنين من الزمان. وقد ساعدتنا هذه العلاقة الوثيقة في بناء نموذجنا البحريني الفريد في مجالات التعليم والصحة والمصارف والاستثمار والأمن والعدالة، فنحن في نهاية المطاف دولتان تتعايشان على التجارة والانفتاح والمشاركة.
ويتجسد الارتباط الوثيق بين بلدينا في الروابط القوية التي تربطنا بجلالتكم وعائلتكم، إن هذه العلاقة الدائمة تمنحنا الثقة والاطمئنان وشخصاً نعود إليه إذا ما تطلب الأمر الدعم. ونحن نؤمن بأن جلالتكم تضعون مصالحنا في الاعتبار.
ومن الأمثلة ذات الصلة بهذه العلاقة تعاوننا في مجال الدفاع، وهذا ليس تحالفاً جديداً، فالعام القادم يصادف الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، لقد وقفت البحرين جنباً إلى جنب مع الحلفاء في هذه الحرب وساهمت بعشر طائرات سبيتفاير في قوات الصحراء الجوية، وعلاوة على ذلك، كنا الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بدخول مصفاة نفط.
واليوم، يستمر هذا التعاون العسكري والاستراتيجي على جميع المستويات، والتجسيد المادي لذلك هو منشأة الدعم التابعة للبحرية الملكية البريطانية التي سعدنا بعودتها إلى مملكة البحرين "شرق السويس".
ستحتفل القاعدة هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.
صاحب الجلالة، أرجو أن تسمحوا لي أن أتطرق إلى الإرث الثري والحياة المتميزة لوالدتكم الغالية. لقد كان تفاني جلالتها الراحلة وخدمتها مصدر إلهام لنا جميعاً. لقد تأملت كثيراً في الصداقة الصادقة التي قدمتها لي وسوف أتذكر اهتمامنا المشترك بالخيول. أشعر بالفخر والاعتزاز لمعرفتي بالملكة الراحلة. واسمحوا لي أن أقول، إن حياة والدتكم الطويلة والغنية ستظل حية من خلال عمل جلالتكم الدؤوب بكل التفاني والالتزام.
فجلالتكم تتمتعون بنفس القيم والسمات الشخصية التي أقدرها كثيراً. فلدينا الكثير من القواسم المشتركة، بما في ذلك معتقداتنا الراسخة في التنوع والتسامح مع جميع الأديان.
أشكركم، مرة أخرى، على هذه الأمسية الرائعة التي جمعت العديد من الأصدقاء الأعزاء في أجواء مرحبة. إن اهتمامكم محل تقدير كبير، وسوف نغادر هذا المكان الليلة ونحن على يقين بأن صداقاتنا وتحالفاتنا قد تأكدت من جديد.
وفي الختام نشكر جلالتكم على كرم الضيافة ويسعدنا أن نرحب بكم في مملكة البحرين في المستقبل القريب.
شكرا.
وخلال مأدبة العشاء، ألقى جلالة الملك تشارلز الثالث كلمة رحب خلالها بحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم
وبزيارته إلى المملكة المتحدة. وأشاد بالعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والعائلتين المالكتين، مهنئاً جلالة الملك المعظم باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد.
وتناول جلالة الملك تشارلز الثالث في كلمته الإنجازات التي حققها جلالة الملك المعظم خلال خمسة وعشرين عاماً إلى جانب التطور الذي شهدته علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، حيث أشار الى المحطات التاريخية المهمة لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة ملك البلاد المعظم مشيراً إلى أنه منذ بداية عهده أرسى جلالته رؤيته لميثاق العمل الوطني الذي لقي التأييد الواسع لما تضمنه من مفاهيم ومبادئ وطنية شاملة، وصولاً إلى ما تحقق من العفو وإعادة التأهيل لآلاف من أبناء الوطن، مما اعتبره تجسيداً لنهج جلالة الملك المعظم في القيادة والاهتمام النابع من القلب بأبناء شعب مملكة البحرين بجميع أطيافهم، مع وضع الوحدة الوطنية هدفاً تنبثق عنه جميع مبادرات وجهود جلالة الملك المعظم.
وأشاد جلالة الملك تشارلز الثالث بما عرف عن مملكة البحرين من روح الضيافة والترحاب التي تستقبل الجميع، بمن فيهم أبناء الجالية البريطانية المقيمة فيها وفي هذا السياق، أشار جلالة الملك تشارلز الثالث إلى أن رئاسة البحرين لأعمال مجلس جامعة الدول العربية لهذا العام عكست مدى الاهتمام والعناية بشؤون شعوب المنطقة في إطار مساعي تحقيق السلام.
وأعرب جلالة الملك تشارلز الثالث عن اعتزازه بأنه وجلالة الملك المعظم "رفقاء درب" يجمعهما الاهتمام والجهود المشتركة
على مر السنوات في عدد من القضايا ومنها الحفاظ على التراث وتطوير الإمكانات البشرية والنهوض بالأجيال القادمة وإنشاء مدن جديدة ومستدامة
تحتفظ بهويتها وتعمق الفهم والتواصل بين مختلف الأديان والمعتقدات والاهتمام بالبيئة والطبيعة وتشجيع قيم التسامح وجهود الاحتواء، بما يسهم في خلق مجتمع أكثر شمولية وتكاتفاً، وأشار جلالة الملك تشارلز إلى استمرار هذا التعاون لتحويل الأفكار والرؤى المشتركة إلى إنجازات على أرض الواقع.
وفي سياق حديثه، عبر جلالة الملك تشارلز عن تقديره الكبير للدعم المستمر الذي أبداه جلالة الملك المعظم للقوات المسلحة البريطانية، مشيراً إلى مرور عشر سنوات على إعلان استضافة مملكة البحرين لمنشأة الدعم التابعة للبحرية الملكية البريطانية ، وأكد جلالته على أهمية هذه المنشأة، التي كان مسروراً بافتتاحها خلال زيارته للبحرين قبل ثماني سنوات، في الحفاظ على استقرار المنطقة، حتى في ظل الظروف الأكثر تحدياً.
واختتم جلالة الملك تشارلز كلمته بالإشارة إلى عمق الصداقة والتحالف الممتد لعدة قرون بين المملكتين، مؤكداً أن التحديات العالمية الراهنة تجعل من الرؤية المشتركة بين البلدين أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، ما يعزز من قوة العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البحرين والمملكة المتحدة.
هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين، إضافة إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده هذه العلاقات العريقة والمتميزة من تطور وازدهار مستمر في جميع المجالات تحقيقاً لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين.
كما حضر مأدبة العشاء الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم.


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