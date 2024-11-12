النواب يصر على توفير مواصلات مجانية لكبار السن إلى المستشفيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لديها‭ ‬خطط‭ ‬ونية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المقترح،‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بند‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فعالا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬عبر‭ ‬مساهمة‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭.‬

وبين‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬الكاظم‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬متحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بتوفير‭ ‬المواصلات‭ ‬المجانية‭ ‬للمرضى‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬وغيرها‭ ‬ويستطيع‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الإسعاف،‭ ‬ولكن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬توفير‭ ‬مواصلات‭ ‬لجميع‭ ‬مواعيد‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مسن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فكيف‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬توفير‭ ‬مواصلات‭ ‬لهم‭ ‬جميعاً؟‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المقترحات‭ ‬واقعية‭ ‬أكثر‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬وجود‭ ‬قصور‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬لرعاية‭ ‬كبار‭ ‬المسنين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬بعضهم‭ ‬لديه‭ ‬ظروف‭ ‬صحية‭ ‬ويحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭.‬

وطالبت‭ ‬بتوفير‭ ‬وسيلة‭ ‬مواصلات‭ ‬مخصصة‭ ‬لنقل‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬بكوادر‭ ‬مدربة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬منوهةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المطلب‭ ‬الرئيس‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬ومنظومة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمسنين،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬توفير‭ ‬المواصلات‭ ‬المناسبة‭. ‬

وذكرت‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬بخدمات‭ ‬نقل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬التزامهم‭ ‬بمواعيدهم‭ ‬الصحية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬تخلف‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬عن‭ ‬مواعيدهم‭ ‬الصحية‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الاعباء‭ ‬المادية‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطور‭ ‬الحالة‭.‬





موافقة نيابية على عدم احتساب العلاوات في قبول الطلبات الإسكانية





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬واحتساب‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬الشهري،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ ‬الآلية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬استبعاد‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬مثل‭ (‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة،‭ ‬وبدل‭ ‬المواصلات‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬حساب‭ ‬الدخل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬فقط،‭ ‬وأحال‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتراح‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وضعت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬تلبية‭ ‬طلبات‭ ‬الإسكان‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬لهذه‭ ‬الطلبات،‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحديث‭ ‬طلبات‭ ‬المواطنين‭ ‬الاسكانية‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬يشتكون‭ ‬سقوط‭ ‬طلباتهم‭ ‬الاسكانية‭ ‬بسبب‭ ‬العلاوات‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬مما‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الراتب‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬اسقاط‭ ‬الطلب‭ ‬الاسكاني‭.‬

وبين‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بخصوص‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬كان‭ ‬الرد‭ ‬ان‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مدخولهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬او‭ ‬التمويلات،‭ ‬ولكن‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬غير‭ ‬ثابتة‭ ‬ولا‭ ‬تحتسب‭ ‬كراتب‭ ‬أساسي‭.‬

وأكد‭ ‬العشيري‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لاحتساب‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬وموجود‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬لهم،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تتعامل‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الآلية‭ ‬المزاجية‮»‬،‭ ‬ولهذا‭ ‬نطالب‭ ‬بجعل‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬خيار‭ ‬المواطن‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الاسكان‭ ‬استحدثت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬كتسهيل،‭ ‬مزايا،‭ ‬أرض‭ ‬وقرض،‭ ‬وغيرها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الاحتساب‭ ‬اختياريًا‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬سيسقط‭ ‬عنهم‭ ‬المزايا‭ ‬والخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الراتب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬التعاقد‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬يلزم‭ ‬الاطراف‭ ‬بالتقيد‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬العقد‭.‬

زيادة 10% في المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات إلى الحكومة

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اشتراط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القريب‭ ‬المقتدر‭ ‬الملزم‭ ‬بالإنفاق‭ ‬على‭ ‬المستحق‭ ‬للمساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬غير‭ ‬متزوج‭ ‬لكون‭ ‬المتزوج‭ ‬يتحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬وأعباء‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للمستحق‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أقاربه،‭ ‬وكذلك‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬زيادةً‭ ‬مركبةً‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬10 % ‭.‬

وأوضح‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬غير‭ ‬المتزوج‭ ‬تدخل‭ ‬إشكالية‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬ونتصور‭ ‬ان‭ ‬الالزام‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المقتدر‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬متزوجا‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬متزوج‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬هو‭ ‬تحسين‭ ‬شروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬عليها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬مواكبة‭ ‬لحالة‭ ‬التضخم‭ ‬والغلاء‭ ‬المستمر‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ثابتة‭ ‬لا‭ ‬تتغير‭ ‬إلا‭ ‬بقانون،‭ ‬وتبقى‭ ‬المساعدة‭ ‬ثابتة‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬مبينًا‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مقدار‭ ‬الزيادة‭ ‬10 % ‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لأنها‭ ‬النسبة‭ ‬الأقل‭ ‬المقبولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬مواكبة‭ ‬حالة‭ ‬التضخم‭ ‬والغلاء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬أهمية‭ ‬إضافة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬على‭ ‬ان‭ ‬تزاد‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬زيادة‭ ‬مركبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬10 % ‭) ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬التضخم‭.‬

وتحفظ‭ ‬الشويخ‭ ‬على‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متزوج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬المقدم‭ ‬ليصبح‭ ‬الشرط‭ ‬‮«‬الا‭ ‬يكون‭ ‬لمستحق‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قريب‭ ‬غير‭ ‬متزوج‭ ‬مقتدر‭ ‬ملزم‭ ‬بالإنفاق‭ ‬عليه‭ ‬شرعا‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المادة‭ ‬بعد‭ ‬تعديلها‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬بنود‭ ‬نفقة‭ ‬الأقارب‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬واصولها‭ ‬الشرعية،‭ ‬وقد‭ ‬يصدر‭ ‬حكم‭ ‬شرعي‭ ‬بالنفقة‭ ‬على‭ ‬قريب‭ ‬متزوج،‭ ‬المادة‭ ‬ستكون‭ ‬مصدرا‭ ‬لتمييز‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بين‭ ‬حالتين‭ ‬متطابقتين‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭. ‬

بينما‭ ‬أضاف‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمعيشة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬والمقتدر‭ ‬القريب‭ ‬المتزوج‭ ‬وغير‭ ‬المتزوج‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬الاقتدار،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬دراسة‭ ‬أكثر‭ ‬وإرجاعه‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬لشموليته‭ ‬لقصور‭ ‬فيه‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬أهمية‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وهذه‭ ‬مساعدات‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬لا‭ ‬توفي‭ ‬ولا‭ ‬تكفي‭ ‬لا‭ ‬تسمى‭ ‬مساعدة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح،‭ ‬وبين‭ ‬أهمية‭ ‬اخذ‭ ‬أساس‭ ‬الاقتدار‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬المتزوج‭ ‬وغير‭ ‬المتزوج‭.‬





إرجاء مقترح منح صاحب العمل مهلة 30 يوما لتجديد تصريح العمل

أرجأ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬مقدارها‭ ‬30‭ ‬يومًا‭ ‬لتجديد‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬لتجنّب‭ ‬العقوبة‭.‬

كما‭ ‬صوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد‭ ‬العسكري‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬ويقضي‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بزيادة‭ ‬منحة‭ ‬الزواج‭ ‬للأرملة‭ ‬أو‭ ‬المستحقّات‭ ‬للمعاش‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬معاشها‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬24‭ ‬شهرًا،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬شهرًا‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ،‭ ‬وجعل‭ ‬حدّها‭ ‬الأدنى‭ ‬1000‭ ‬دينار،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬دينار‭.‬

وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬تأجيل‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بالسماح‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬برصيد‭ ‬إجازاته‭ ‬السنوية‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬يوم‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬يومًا،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬بالتعويضات‭ ‬المادية‭ ‬بدل‭ ‬الاجازات‭ ‬المتراكمة‭.‬

فيما‭ ‬أحال‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬مواصلات‭ ‬مجانية‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬مواعيدهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بخصوص‭ ‬إنشاء‭ ‬قسم‭ ‬للأشعة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬سيناء‭ ‬الصحي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

كما‭ ‬أحال‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بإنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬إحالة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬الوساطة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بتسهيل‭ ‬شروط‭ ‬القيد‭ ‬والتجديد‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الوسطاء‭ ‬المنشأ‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعفاء‭ ‬الوسطاء‭ ‬المعتمدين‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬القيد‭ ‬والتجديد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجدول‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭..‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬متكاملا‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬السلطة‭ ‬بيد‭ ‬القاضي‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬قوة‭ ‬وصلابة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التقارير‭ ‬من‭ ‬الوسطاء‭ ‬او‭ ‬الخبراء‭.‬





الشويخ يدعو إلى بدء عهد جديد في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني

دعا‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬أسامة‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المسؤول‭ ‬بالإشراف‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬الشويخ‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬الوزير‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬أعمالها‭ ‬وانشطتها‭ ‬وان‭ ‬يعود‭ ‬النبض‭ ‬للجمعيات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬قلب‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬والشكاوى‭ ‬كانت‭ ‬كثيرة‭ ‬ونأمل‭ ‬ان‭ ‬يتعامل‭ ‬الوزير‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬تمر‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ (‬او‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬خط‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭) ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬او‭ ‬تغيير‮»‬‭.

‬كما‭ ‬بين‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تحديث‭ ‬الدراسة‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬أقل‭ ‬كفاءة،‭ ‬ولدينا‭ ‬مما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬وعلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬والمهم‭ ‬هو‭ ‬الاختيار‭ ‬الصحيح‭ ‬لأصحاب‭ ‬الكفاءات‭.‬





ملا حسن: تصريحات النواب عن

الميزانية أدخلت الخوف في قلب المواطن

دعا‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬المواطن‭ ‬بعد‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الادلاء‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬النواب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬ابعاد‭ ‬الخوف‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬قلوب‭ ‬المواطنين‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الميزانية‭ ‬القادمة‭ ‬مليئة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬وما‭ ‬يدخل‭ ‬الفرح‭ ‬والسرور‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المواطن‭ ‬‮«‬المطحون‮»‬‭.‬