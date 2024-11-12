تـحـذيـرات أمـريـكـية من رد فعل خليجي على تقبل تـرامـب لـدعـوات إسـرائـيـلـيـة لـضـم الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬مستشارو‭ ‬ترامب‭ ‬السابقون‭ ‬إمكانية‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬لكنهم‭ ‬أكدوا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬حتمية‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لمسؤول‭ ‬ثان‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬ستواجه‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬العدوان‭ ‬الإيراني،‭ ‬والتنافس‭ ‬ضد‭ ‬الصين،‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬مساعدي‭ ‬ترامب‭ ‬السابقين‭ ‬قال‭ ‬لوزير‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬الثانية‭ ‬لن‭ ‬تدعم‭ ‬تطبيق‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المستوطنات‭ ‬‮«‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬سياق‮»‬،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

فبعد‭ ‬أن‭ ‬رفضت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فورا‭ ‬اقتراح‭ ‬ترامب‭ ‬لعام‭ ‬2020‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الازدهار‮»‬،‭ ‬عملت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬لضم‭ ‬جزئي‭ ‬للضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬مقابل‭ ‬موافقة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الالتزام‭ ‬الذي‭ ‬تعهدت‭ ‬به‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للإمارات‭ ‬بمنع‭ ‬خطوة‭ ‬الضم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤول‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬ترامب‭ ‬قال‭ ‬لـ«تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬شروط‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لتل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سيادتها‭ ‬على‭ ‬المستوطنات‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬عام‭ ‬السيادة‭ ‬في‭ ‬يهودا‭ ‬والسامرة‭ (‬الضفة‭ ‬الغربية‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬عودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭.‬