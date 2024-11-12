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محمد بن سلمان ينحي خلافات السعودية مع إيران جانبا ويسجل موقفا ضاغطا على إسرائيل

11/12/2024 7:08:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العرب‭: ‬دعا‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الاثنين‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬إيران‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬مهاجمة‭ ‬أراضيها،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تنحي‭ ‬خلافاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬جانبا‭ ‬وتلقي‭ ‬بالضغوط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬تفهم‭ ‬إقليمي‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬الحرب‭.‬

وتحدث‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬بصراحة،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭-‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬الرياض‭ ‬الاثنين،‭ ‬داعيا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يُلزم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أراضيها‮»‬‭.‬

ويهدف‭ ‬كلام‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وطمأنتها‭ ‬بأن‭ ‬سعي‭ ‬السعودية‭ ‬للحوار‭ ‬ليس‭ ‬ظرفيا‭ ‬وليس‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬وأنه‭ ‬توجه‭ ‬حقيقي‭ ‬يريد‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬ودائمة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة‭ ‬وأمنها‭ ‬القومي،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬متطور‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وتكمن‭ ‬أهمية‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬المعارض‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬الإقليمية‭ ‬ستتبناه‭ ‬بحكم‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الاعتبارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬دينيا‭ ‬وسياسيا‭ ‬واقتصاديا،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محددا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تفاهمات‭ ‬قادمة‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مساعي‭ ‬التطبيع‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭.‬

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