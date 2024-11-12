محمد بن سلمان ينحي خلافات السعودية مع إيران جانبا ويسجل موقفا ضاغطا على إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
العرب: دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين إسرائيل إلى احترام سيادة إيران والامتناع عن مهاجمة أراضيها، في موقف يظهر أن المملكة تنحي خلافاتها مع إيران جانبا وتلقي بالضغوط على إسرائيل التي تبحث عن تفهم إقليمي لتوسيع دائرة الحرب.
وتحدث ولي العهد السعودي بصراحة، في كلمته أمام القمة العربية-الإسلامية التي احتضنتها الرياض الاثنين، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يُلزم إسرائيل بـ«احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها».
ويهدف كلام الأمير محمد بن سلمان إلى بناء الثقة مع إيران وطمأنتها بأن سعي السعودية للحوار ليس ظرفيا وليس ردّ فعل على مواقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، وأنه توجه حقيقي يريد بناء علاقات متينة ودائمة بما يخدم مصالح المملكة وأمنها القومي، وهو موقف سيساعد على نقل العلاقات بين الرياض وطهران إلى مستوى متطور من شأنه أن ينعكس إيجابيا على نقاط الخلاف الإقليمي، وخاصة في اليمن.
وتكمن أهمية الموقف السعودي المعارض للحرب على إيران في أن أغلب الدول الإقليمية ستتبناه بحكم مكانة المملكة الاعتبارية في المنطقة، دينيا وسياسيا واقتصاديا، ما من شأنه أن يكون محددا في أي تفاهمات قادمة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
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