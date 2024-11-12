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منظمات إغاثة: إسرائيل لم تنفذ مطالب أمريكا لتخفيف كارثة غزة

11/12/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭/‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قالت‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬دولية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المطالب‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهتها‭ ‬لحليفتها‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لتحسين‭ ‬وضع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬30‭ ‬يوما،‭ ‬وإنها‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬قيودا‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭. ‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أوكسفام‭ ‬وهيئة‭ ‬إنقاذ‭ ‬الطفولة‭ ‬والمجلس‭ ‬النرويجي‭ ‬للاجئين،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬صفحة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تلب‭ ‬إسرائيل‭ ‬المعايير‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬اتخذت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إجراءات‭ ‬فاقمت‭ ‬الوضع‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وتتوغل‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬وتحاصر‭ ‬مستشفيات‭ ‬وملاجئ‭ ‬وبذلك‭ ‬تطلق‭ ‬موجات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النزوح‭. ‬

وأصدر‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬تحذيرا‭ ‬نادرا‭ ‬عن‭ ‬مجاعة‭ ‬وشيكة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تُتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الأوضاع‭. ‬

وقالت‭ ‬لويز‭ ‬ووتريدج،‭ ‬كبيرة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬خلال‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬تراجع‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولم‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخول‭ ‬الغذاء‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬هنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬إنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‮»‬‭. ‬

وعندما‭ ‬سئلت‭ ‬عما‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تفعله‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭ ‬صار‭ ‬بالفعل‭ ‬متأخرا‭ ‬جدا‭. ‬قُتل‭ ‬الآلاف‭ ‬والآلاف‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭. ‬قُتلوا‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬المساعدات‭ ‬واستمرار‭ ‬إلقاء‭ ‬القنابل‭ ‬عليهم‭ ‬ولأننا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬انتشالهم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

وزعمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬استجابت‭ ‬لمعظم‭ ‬المطالب‭ ‬الأمريكية‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬مازالت‭ ‬قيد‭ ‬المناقشة‭ ‬وتتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬تخص‭ ‬السلامة‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

ولم‭ ‬تعلق‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تلبية‭ ‬شروطها‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬اتخذت‭ ‬بعض‭ ‬التدابير‭ ‬لتعزيز‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬طبيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬أسفرتا‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬وامرأة،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬إسرائيل‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬ضربت‭ ‬إحدى‭ ‬الغارتين‭ ‬كافتيريا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬تسمى‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬الإنسانية‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الضحايا‭. ‬فيما‭ ‬ضربت‭ ‬غارة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منزلا‭ ‬بمخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة،‭ ‬بحسب‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬الذي‭ ‬استقبل‭ ‬الضحايا،‭ ‬كما‭ ‬أسفرت‭ ‬الغارة‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬11‭ ‬آخرين‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬13‭ ‬الإسرائيلية
عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ ‬شمشون‭ ‬92‭ ‬التابعة‭ ‬للواء‭ ‬كفير‭.‬

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