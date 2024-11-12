البحرين تسلمت أكثر من نصف طلبيتها من طائرات ((إف 16 بلوك 70))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قائد سلاح الجو الملكي: استخدام الذكاء الاصطناعي
للحفاظ على التفوق التكنولوجي في قدرات القوة الجوية
امتلاك المليشيات غير الشرعية أسلحة متطورة يشكل تهديدا دوليا وإقليميا
أكد اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني أن مملكة البحرين تسلمت أكثر من نصف طلبيتها من طائرات نوع «إف 16 بلوك 70»، وهي من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم، مشيراً إلى أنه مملكة البحرين هي الدولة الأولى من بين دول العالم والمنطقة بالتحديد التي تزودت بهذا الطراز من مقاتلات إف 16 المتقدمة والمتطورة في منظومتها التسليحية، ضمن أسراب سلاح الجو الملكي البحريني.
وأضاف خلال تصريحه للصحفيين على هامش انطلاق النسخة الخامسة من ندوة المنامة للقوة الجوية أن دخول أحدث نسخة من الطائرة المقاتلة من نوع «أف 16 بلوك 70»، التي تتميز بقدرات أمنية وقتالية متقدمة، ليست إضافة نوعية مهمة إلى سلاح الجو الملكي البحريني فحسب بل إلى دول المنطقة ككل؛ حيث إن المملكة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مجلس التعاون الخليجي.
وحول أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري أشار اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن الخطوة القادمة هي اتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وهي من ضمن التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بهدف الحفاظ على التفوق التكنولوجي في قدرات القوة الجوية والدفاع الجوي.
وفيما يخص التحديات التي تواجه المنطقة من قبل المليشيات غير الشرعية المنتشرة أوضح قائد سلاح الجو الملكي البحريني أن هناك جماعات تمتلك أسلحة متطورة على رأسها المسيرات (طائرات بدون طيار)، وتعمل هذه المليشيات باستمرار لتطوير هذه المعدات والآليات وتسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة لتقوم بتدمير أوسع وأشمل، وهذا يشكل خطراً دولياً وليس إقليمياً فقط.
ولفت اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن المسيرات تضرب أهدافاً مختلفة في منطقة حيوية مثل الشرق الأوسط، فلا بد أن يتم التعامل مع هذه التهديدات بشكل حازم وجدي، وذلك عن طريق قطع الإمدادات عنها، ومساعدة الدول التي تحتضنها للتخلص من هذه الجماعات الإرهابية.
من جانبه، أعرب الجنرال ديريك فرانس قائد القوات الجوية التاسعة الأمريكية عن سعادته بالمشاركة في أعمال ندوة المنامة للقوة الجوية، مؤكداً أن العلاقات الثنائية والشراكة العسكرية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وثيقة وتاريخية.
وأشار لدى تصريحه لـ«أخبار الخليج» إلى حرص البلدين على تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، في إطار اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تعتبر حليفا استراتيجيا ورئيسا للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الناتو، وشريكا دوليا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب.
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