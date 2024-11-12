البحرين تسلمت أكثر من نصف طلبيتها من طائرات ((إف 16 بلوك 70))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

امتلاك المليشيات غير الشرعية أسلحة متطورة يشكل تهديدا دوليا وإقليميا

أكد‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسلمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬طلبيتها‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬إف‭ ‬16‭ ‬بلوك‭ ‬70‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة‭ ‬بالتحديد‭ ‬التي‭ ‬تزودت‭ ‬بهذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف‭ ‬16‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتطورة‭ ‬في‭ ‬منظومتها‭ ‬التسليحية،‭ ‬ضمن‭ ‬أسراب‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬





وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬ندوة‭ ‬المنامة‭ ‬للقوة‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬أف‭ ‬16‭ ‬بلوك‭ ‬70‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بقدرات‭ ‬أمنية‭ ‬وقتالية‭ ‬متقدمة،‭ ‬ليست‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل؛‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬تعتبر‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وحول‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العسكري‭ ‬أشار‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬القادمة‭ ‬هي‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوي‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المليشيات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬المنتشرة‭ ‬أوضح‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جماعات‭ ‬تمتلك‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المسيرات‭ (‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭)‬،‭ ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬المليشيات‭ ‬باستمرار‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات‭ ‬وتسعى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة‭ ‬لتقوم‭ ‬بتدمير‭ ‬أوسع‭ ‬وأشمل،‭ ‬وهذا‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬دولياً‭ ‬وليس‭ ‬إقليمياً‭ ‬فقط‭.‬

ولفت‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسيرات‭ ‬تضرب‭ ‬أهدافاً‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬بشكل‭ ‬حازم‭ ‬وجدي،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قطع‭ ‬الإمدادات‭ ‬عنها،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الجنرال‭ ‬ديريك‭ ‬فرانس‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬التاسعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬ندوة‭ ‬المنامة‭ ‬للقوة‭ ‬الجوية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والشراكة‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وثيقة‭ ‬وتاريخية‭.‬

وأشار‭ ‬لدى‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬حليفا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬ورئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬حلف‭ ‬الناتو،‭ ‬وشريكا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬