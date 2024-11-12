يقام في جمعية المهندسين البحرينية:وزير التربية والتعليم يفتتح المعرض الدولي للدراسات الأكاديمية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، المعرض الدولي للدراسات الأكاديمية، الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري في مقرّ الجمعية بمنطقة الجفير، وذلك لإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات مدارس المرحلة الثانوية وذويهم وكذلك خريجي الجامعات الراغبين في مواصلة الدراسات العليا للتعرف على أهم المجالات والتخصصات والدراسات الأكاديمية الهندسية المتاحة أمامهم.
وبهذه المناسبة، أثنى الوزير على جهود جمعية المهندسين البحرينية في التنظيم واستقطاب الجهات المشاركة من المؤسسات المهنية والأكاديمية المحلية والدولية لتعريف الطلبة بشكل أكبر على تفاصيل ومميزات التخصصات والدراسات الأكاديمية ومنها الهندسية، وما توفره من خيارات وظيفية مستقبلية.
وخلال الافتتاح، قام الوزير، بجولة في المعرض الذي شارك فيه عدد من المؤسسات المهنية والأكاديمية المحلية والدولية.
من جانبها، عبّرت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية عن شكرها لوزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على تفضله بحضور وافتتاح المعرض الدولي للدراسات الأكاديمية، مشيدة بالتعاون الوثيق بين جمعية المهندسين البحرينية ووزارة التربية والتعليم ودعم الوزارة الدائم لجهود الجمعية في مجال تنظيم المعارض، وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من طلبة المدارس الثانوية لزيارة المعرض واستكشاف مساراتهم التعليمية المستقبلية والخيارات الأكاديمية المتاحة، وكذلك خريجي البكالوريوس الراغبين في دراسة الماجستير للتعرف على البرامج الأكاديمية أمامهم.
MENAFN12112024000055011008ID1108879054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.