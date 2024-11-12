يقام في جمعية المهندسين البحرينية:وزير التربية والتعليم يفتتح المعرض الدولي للدراسات الأكاديمية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أثنى‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬واستقطاب‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المهنية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لتعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬ومميزات‭ ‬التخصصات‭ ‬والدراسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومنها‭ ‬الهندسية،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬وظيفية‭ ‬مستقبلية‭.‬

وخلال‭ ‬الافتتاح،‭ ‬قام‭ ‬الوزير،‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المهنية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبّرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بحضور‭ ‬وافتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ودعم‭ ‬الوزارة‭ ‬الدائم‭ ‬لجهود‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬لزيارة‭ ‬المعرض‭ ‬واستكشاف‭ ‬مساراتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬المستقبلية‭ ‬والخيارات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتاحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬خريجي‭ ‬البكالوريوس‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الماجستير‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬أمامهم‭.‬