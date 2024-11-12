((التنسيقية)) تطلع على مقترحات تطوير وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اجتماع اللجنة التنسيقية الـ496 .
وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على موقع التواصل الاجتماعي أمس أن اللجنة التنسيقية استعرضت مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026)، كما ناقشت اللجنة التنسيقية مقترحات تطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وكذلك اطلعت اللجنة التنسيقية على المقترحات المتصلة بتطوير وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والماء.
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