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((التنسيقية)) تطلع على مقترحات تطوير وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والماء

11/12/2024 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ496‭ .‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮»‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮«‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬استعرضت‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مقترحات‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬وكذلك‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬المتصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭. ‬

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