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وزير الخارجية: زيارة الملك للمملكة المتحدة انعكاس للصداقة التاريخية بين البلدين

11/12/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بزيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬تعبيرًا‭ ‬حقيقيًّا‭ ‬عن‭ ‬عُمق‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والرغبة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والممتدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬وقواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬تعزز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والحضارات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمعات‭ ‬إنسانية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬وتكاتفًا‭ ‬واستدامة‭.‬‮

وعبر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالثقة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لافتاً‭ ‬لتقدير‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬للإنجازات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتنموية‭ ‬والحقوقية‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتتويجها‭ ‬بمنح‭ ‬جلالته‭ ‬وسام‭ ‬‮«‬فارس‭ ‬الصليب‭ ‬الأعظم‭ ‬الملكي‭ ‬الفيكتوري‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬أعلى‭ ‬الأوسمة‭ ‬البريطانية‭.‬‮

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬جسدت‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬اتفاقية‭ ‬ثنائية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬آليات‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬والسيد‭ ‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنامة‭.‬‮

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والتحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتنسيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬دورهما‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وسط‭ ‬إشادة‭ ‬بريطانية‭ ‬برئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومساندتها‭ ‬لمنشأة‭ ‬الدعم‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

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