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ليبيا: إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

11/12/2024 2:59:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 12 - 11 (كونا) -- أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء عن إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا له من خلال حصوله على 55 صوتا من مجموع 70 عضوا من أعضاء المجلس.
وتنافس على الرئاسة ثلاثة مرشحين هم نعيمة الحامي وإدريس بوفايد إضافة إلى محمد تكالة بينما تم أنتخاب مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس.
وانعقدت الجلسة بعد أشهر على اندلاع أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة في 26 أغسطس الماضي عندما صوت المجلس على اختيار خالد المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة قبل أن يثار جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وعلى إثر الخلاف تم اللجوء إلى القضاء الذي قبل طعنا قدمه محمد تكالة ضد منافسه على رئاسة المجلس خالد المشري.
وأصدرت محكمة السواني الابتدائية في الخامس من نوفمبر الجاري حكما برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.
ورحب محمد تكالة بالحكم وقال إنه "سيدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية". (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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