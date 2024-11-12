ليبيا: إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 12 - 11 (كونا) -- أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الثلاثاء عن إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا له من خلال حصوله على 55 صوتا من مجموع 70 عضوا من أعضاء المجلس.
وتنافس على الرئاسة ثلاثة مرشحين هم نعيمة الحامي وإدريس بوفايد إضافة إلى محمد تكالة بينما تم أنتخاب مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس.
وانعقدت الجلسة بعد أشهر على اندلاع أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة في 26 أغسطس الماضي عندما صوت المجلس على اختيار خالد المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة قبل أن يثار جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وعلى إثر الخلاف تم اللجوء إلى القضاء الذي قبل طعنا قدمه محمد تكالة ضد منافسه على رئاسة المجلس خالد المشري.
وأصدرت محكمة السواني الابتدائية في الخامس من نوفمبر الجاري حكما برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.
ورحب محمد تكالة بالحكم وقال إنه "سيدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية". (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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