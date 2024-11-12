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منظمة الألكسو تدشن تدريبات في اليمن لجودة أداء الإدارة المدرسية في حالات الطوارئ

11/12/2024 2:59:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم الثلاثاء عن إطلاق برنامجين تدريبين في اليمن حول "جودة أداء الإدارة المدرسية في حالات الطوارئ والأزمات" بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم بهدف تحسين الطرق التعليمية وتأهيل المعلمين في المدارس والتأقلم مع الظروف القاهرة والطوارئ وزمن الحروب.
وذكرت المنظمة في بيان أن البرنامجين سيتم تنفيذهما خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر الحالي بمدينة عدن اليمنية.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي الأول سيخصص لتعزيز القدرات في مجال الإدارة التربوية من خلال رصد عمل المؤسسات التربوية التعليمية ومدى القدرة على أداء مهمّاتها وتفاعل مكوناتها من مضامين ومقاربات بيداغوجية ووسائل تعليمية وكتب مدرسية وإطار تربوي وإشراف بيداغوجي.
واضافت أن الدورة التدريبية الثانية مخصصة للتعليم الشامل من خلال التركيز على كيفية تحويل التعليم وضمان جودته ليشمل بصفة منصفة كافة المنتسبين إلى المؤسسة التربوية مهما اختلفت احتياجاتهم الخصوصية بإشراف فريق من الالكسو. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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