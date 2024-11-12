منظمة الألكسو تدشن تدريبات في اليمن لجودة أداء الإدارة المدرسية في حالات الطوارئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم الثلاثاء عن إطلاق برنامجين تدريبين في اليمن حول "جودة أداء الإدارة المدرسية في حالات الطوارئ والأزمات" بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم بهدف تحسين الطرق التعليمية وتأهيل المعلمين في المدارس والتأقلم مع الظروف القاهرة والطوارئ وزمن الحروب.
وذكرت المنظمة في بيان أن البرنامجين سيتم تنفيذهما خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر الحالي بمدينة عدن اليمنية.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي الأول سيخصص لتعزيز القدرات في مجال الإدارة التربوية من خلال رصد عمل المؤسسات التربوية التعليمية ومدى القدرة على أداء مهمّاتها وتفاعل مكوناتها من مضامين ومقاربات بيداغوجية ووسائل تعليمية وكتب مدرسية وإطار تربوي وإشراف بيداغوجي.
واضافت أن الدورة التدريبية الثانية مخصصة للتعليم الشامل من خلال التركيز على كيفية تحويل التعليم وضمان جودته ليشمل بصفة منصفة كافة المنتسبين إلى المؤسسة التربوية مهما اختلفت احتياجاتهم الخصوصية بإشراف فريق من الالكسو. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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