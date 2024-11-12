البرلمان العربي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 11 (كونا) -- أدان رئيس البرلمان
العربي محمد اليماحي اليوم الثلاثاء تصريحات وزير
المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية.
واعتبر اليماحي فى بيان هذه التصريحات تهديدا خطيرا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس.
واضاف إن جميع الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس غير قانونية بموجب القانون الدولي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة.
وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الدعوات التحريضية الصادرة على لسان وزراء في كيان الاحتلال والتي تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية مشددا أنه لا سيادة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات التي من شأنها أن تقضي على فرص السلام وتزيد من التوترات وتعمق معاناة الشعب الفلسطيني وتقوض إمكانية حل الدولتين. (النهاية)
م ف م / ف ا س
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