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البرلمان العربي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 11 (كونا) -- أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الثلاثاء تصريحات وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية.
واعتبر اليماحي فى بيان هذه التصريحات تهديدا خطيرا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس.
واضاف إن جميع الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس غير قانونية بموجب القانون الدولي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة.
وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الدعوات التحريضية الصادرة على لسان وزراء في كيان الاحتلال والتي تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية مشددا أنه لا سيادة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات التي من شأنها أن تقضي على فرص السلام وتزيد من التوترات وتعمق معاناة الشعب الفلسطيني وتقوض إمكانية حل الدولتين. (النهاية)

م ف م / ف ا س




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