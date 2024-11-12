كاظمة الكويتي يفوز على أهلي سداب اليمني (27 - 20) ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 12 – 11 (كونا) –- فاز نادي كاظمة اليوم الثلاثاء على نظيره اهلي سداب اليمني بنتيجة (27 - 20) ضمن منافسات البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري
للرجال لكرة اليد التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي كاظمة بنتيجة (16 - 7) واستمر تفوقه خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة (27 - 20) ليحقق كاظمة فوزه الأول في انطلاق منافسات البطولة.
وفي منافسات البطولة فاز الخليج السعودي على مس كرمان الإيراني بنتيجة (31 - 22) فيما تعادل الشباب البحريني مع الريان القطري بنتيجة (29 - 29).
ومن المقرر أن تقام غدا الأربعاء ثلاث مباريات
حيث يواجه الدحيل القطري اهلي سداب اليمني ويلتقي الشارقة الاماراتي مع الكويت الكويتي في حين يلعب كاظمة الكويتي مع الخليج السعودي.
وانطلقت بالدوحة اليوم البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي ينظمها نادي الريان القطري حتى 23 نوفمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)
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