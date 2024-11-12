Tuesday, 12 November 2024 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاظمة الكويتي يفوز على أهلي سداب اليمني (27 - 20) ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 – 11 (كونا) –- فاز نادي كاظمة اليوم الثلاثاء على نظيره اهلي سداب اليمني بنتيجة (27 - 20) ضمن منافسات البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي كاظمة بنتيجة (16 - 7) واستمر تفوقه خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة (27 - 20) ليحقق كاظمة فوزه الأول في انطلاق منافسات البطولة.
وفي منافسات البطولة فاز الخليج السعودي على مس كرمان الإيراني بنتيجة (31 - 22) فيما تعادل الشباب البحريني مع الريان القطري بنتيجة (29 - 29).
ومن المقرر أن تقام غدا الأربعاء ثلاث مباريات حيث يواجه الدحيل القطري اهلي سداب اليمني ويلتقي الشارقة الاماراتي مع الكويت الكويتي في حين يلعب كاظمة الكويتي مع الخليج السعودي.
وانطلقت بالدوحة اليوم البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد التي ينظمها نادي الريان القطري حتى 23 نوفمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتشارك في البطولة تسعة فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35 - 33). (النهاية)

س س س / ح م ف




MENAFN12112024000071011013ID1108878416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث