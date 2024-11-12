أعمال سعودية ومصرية تفوز بجائزة حمدان - الألكسو للبحوث التربوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اليوم الثلاثاء فوز ثلاثة أعمال بحثية من السعودية وعمل بحثي من مصر بجائزة (حمدان - الألكسو) للبحث التربوي المتميز في دورتها ال27 لعام 2024.
وذكرت (الألكسو) في بيان أن هذه الدورة من المسابقة سجلت أعلى نسبة مشاركة منذ إطلاق الجائزة من خلال مشاركة 154 عمل بحثي من 11 دولة عربية مسجلة بذلك زيادة ملحوظة في عدد المشاركين.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر وفقا للبيان إن هذه الجائزة تسهم في تحفيز الباحثين والمؤسسات في العالم العربي على توجيه طاقاتهم نحو البحث العلمي والابتكار ما يسهم في اكتشاف حلول جديدة للتحديات العلمية في مجالات البحث العلمي والتربوي المتميز.
وأكد أن المسابقة تمثل جزء من استراتيجية علمية تهدف إلى خلق بيئة تفاعلية تشجع على التكوين المستمر من خلال تحفيز الباحثين على مواصلة دراساتهم وأبحاثهم لرفع مستوى التعليم في المجتمع.
وأوضح أن جائزة (حمدان - الألكسو) لا تقتصر على تكريم الفائزين الحاليين بل تلهم الأجيال القادمة للاستثمار في العلوم وتطوير مهاراتهم البحثية ما يجعل المنظمة تحرص على متابعة ونشر وتعميم نتائج البحوث والدراسات الفائزة ضمن الالتزام المستمر بتطوير مجتمع علمي مبتكر ومؤثر يهدف نحو بناء مستقبل أفضل يعتمد على العلم والبحث كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية خليفة السويدي عن أن جائزة (حمدان - الألكسو) للبحث التربوي باتت تحظى بمكانة مهمة على خارطة البحث التربوي العربي وهي منصة فاعلة لدعم البحث العلمي في المجال التربوي.
وأضاف أن زيادة المشاركات في دورة الجائزة لهذا العام مؤشر يعكس نجاح منظمة (الألكسو) ومؤسسة حمدان في دعم الباحثين التربويين العرب وإتاحة الفرصة لتنمية الأبحاث في مجال التربية والتعليم والتي تستحوذ على اهتمام كبير من صناع ومتخذي القرار التعليمي "ما يؤكد التزامنا العميق بدعم المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم".
وبلغ عدد المشاركين في منافسات جائزة (حمدان - الألكسو) للبحث التربوي المتميز 154 عملا بحثيا على مستوى الوطن العرب موزعين على النحو الآتي (103) أبحاث من السعودية و(17) بحثا من مصر و(16) بحثا من الإمارات و(5) أبحاث من الأردن و(5) أبحاث من سلطنة عمان وبحثين اثنين من كل من قطر والمغرب وعمل بحثي واحد من كل من دولة الكويت والبحرين وفلسطين وسوريا. (النهاية)
ش ب م / ر س
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