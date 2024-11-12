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أعمال سعودية ومصرية تفوز بجائزة حمدان - الألكسو للبحوث التربوية

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اليوم الثلاثاء فوز ثلاثة أعمال بحثية من السعودية وعمل بحثي من مصر بجائزة (حمدان - الألكسو) للبحث التربوي المتميز في دورتها ال27 لعام 2024.
وذكرت (الألكسو) في بيان أن هذه الدورة من المسابقة سجلت أعلى نسبة مشاركة منذ إطلاق الجائزة من خلال مشاركة 154 عمل بحثي من 11 دولة عربية مسجلة بذلك زيادة ملحوظة في عدد المشاركين.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر وفقا للبيان إن هذه الجائزة تسهم في تحفيز الباحثين والمؤسسات في العالم العربي على توجيه طاقاتهم نحو البحث العلمي والابتكار ما يسهم في اكتشاف حلول جديدة للتحديات العلمية في مجالات البحث العلمي والتربوي المتميز.
وأكد أن المسابقة تمثل جزء من استراتيجية علمية تهدف إلى خلق بيئة تفاعلية تشجع على التكوين المستمر من خلال تحفيز الباحثين على مواصلة دراساتهم وأبحاثهم لرفع مستوى التعليم في المجتمع.
وأوضح أن جائزة (حمدان - الألكسو) لا تقتصر على تكريم الفائزين الحاليين بل تلهم الأجيال القادمة للاستثمار في العلوم وتطوير مهاراتهم البحثية ما يجعل المنظمة تحرص على متابعة ونشر وتعميم نتائج البحوث والدراسات الفائزة ضمن الالتزام المستمر بتطوير مجتمع علمي مبتكر ومؤثر يهدف نحو بناء مستقبل أفضل يعتمد على العلم والبحث كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية خليفة السويدي عن أن جائزة (حمدان - الألكسو) للبحث التربوي باتت تحظى بمكانة مهمة على خارطة البحث التربوي العربي وهي منصة فاعلة لدعم البحث العلمي في المجال التربوي.
وأضاف أن زيادة المشاركات في دورة الجائزة لهذا العام مؤشر يعكس نجاح منظمة (الألكسو) ومؤسسة حمدان في دعم الباحثين التربويين العرب وإتاحة الفرصة لتنمية الأبحاث في مجال التربية والتعليم والتي تستحوذ على اهتمام كبير من صناع ومتخذي القرار التعليمي "ما يؤكد التزامنا العميق بدعم المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم".
وبلغ عدد المشاركين في منافسات جائزة (حمدان - الألكسو) للبحث التربوي المتميز 154 عملا بحثيا على مستوى الوطن العرب موزعين على النحو الآتي (103) أبحاث من السعودية و(17) بحثا من مصر و(16) بحثا من الإمارات و(5) أبحاث من الأردن و(5) أبحاث من سلطنة عمان وبحثين اثنين من كل من قطر والمغرب وعمل بحثي واحد من كل من دولة الكويت والبحرين وفلسطين وسوريا. (النهاية)

ش ب م / ر س



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