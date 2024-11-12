رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى تحرك عالمي لحماية الأنهار الجليدية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 12 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة وتنسيق الجهود لمنع ذوبان الأنهار الجليدية.
وقال رئيس الوزراء الباكساني في كلمة ألقاها خلال فعالية تتعلق بالخطوات المتخذة لحماية الأنهار الجليدية على هامش القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 29) المقامة بالعاصمة الأذربيجانية (باكو) إن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لحماية هذه الموارد الطبيعية الثمينة من الأنهار الجليدية.
ووصف الأنهار الجليدية بأنها شريان حياة لبقاء البشرية مضيفا أن الأنهار الجليدية مهمة للمناخ العالمي وأمن المياه.
وأضاف أن الأنهار الجليدية تحتوي على 70 في المئة من المياه العذبة وتحمي النظم البيئية الحيوية موضحا أن بلاده "موطن لأكثر من 7000 نهر جليدي يوفر 60 إلى 80 في المئة من تدفق نهر السند ويدعم 90 في المئة من الزراعة".
وعقد شريف على هامش القمة اجتماعا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ناقش خلاله التعاون بشأن تغير المناخ والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وناقش مع التعاون في قضايا التلوث البيئي وتغير المناخ على المستوى العالمي إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
س ب ك / م ع ح ع
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