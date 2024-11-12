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رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى تحرك عالمي لحماية الأنهار الجليدية

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 12 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة وتنسيق الجهود لمنع ذوبان الأنهار الجليدية.
وقال رئيس الوزراء الباكساني في كلمة ألقاها خلال فعالية تتعلق بالخطوات المتخذة لحماية الأنهار الجليدية على هامش القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 29) المقامة بالعاصمة الأذربيجانية (باكو) إن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لحماية هذه الموارد الطبيعية الثمينة من الأنهار الجليدية.
ووصف الأنهار الجليدية بأنها شريان حياة لبقاء البشرية مضيفا أن الأنهار الجليدية مهمة للمناخ العالمي وأمن المياه.
وأضاف أن الأنهار الجليدية تحتوي على 70 في المئة من المياه العذبة وتحمي النظم البيئية الحيوية موضحا أن بلاده "موطن لأكثر من 7000 نهر جليدي يوفر 60 إلى 80 في المئة من تدفق نهر السند ويدعم 90 في المئة من الزراعة".
وعقد شريف على هامش القمة اجتماعا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ناقش خلاله التعاون بشأن تغير المناخ والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وناقش مع التعاون في قضايا التلوث البيئي وتغير المناخ على المستوى العالمي إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

س ب ك / م ع ح ع



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