مجلس الوزراء السعودي يجدد التزام المملكة بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 11 (كونا) -- أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء مواقف المملكة الثابتة تجاه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة مشددا على أهمية تحقيق السلام في فلسطين ولبنان ودعم الجهود الدولية للتخفيف من الأزمات الإنسانية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حيث استعرض المجلس مخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها الرياض وتناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك دعم العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
وناقش المجلس محادثات المملكة مع قادة ومسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. (النهاية)
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