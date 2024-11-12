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مجلس الوزراء السعودي يجدد التزام المملكة بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 11 (كونا) -- أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء مواقف المملكة الثابتة تجاه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة مشددا على أهمية تحقيق السلام في فلسطين ولبنان ودعم الجهود الدولية للتخفيف من الأزمات الإنسانية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حيث استعرض المجلس مخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها الرياض وتناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك دعم العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
وناقش المجلس محادثات المملكة مع قادة ومسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات. (النهاية)

خ ن ش / ح م ف




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