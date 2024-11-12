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ترامب يختار مارك والتز مستشارا للأمن القومي

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء اختيار النائب الجمهوري مارك والتز في منصب مستشار شؤون الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقال ترامب في بيان له إن والتز "خدم سابقا في البيت الأبيض والبنتاغون وخدم في القوات الخاصة للجيش لمدة 27 عاما وشارك مرات عدة في القتال وحصل على أربع نجوم برونزية".
ولا يحتاج التعيين في منصب مستشار الأمن القومي لموافقة مجلس الشيوخ. (النهاية)

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