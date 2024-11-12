ترامب يختار مارك والتز مستشارا للأمن القومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 12 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم الثلاثاء اختيار النائب الجمهوري مارك والتز في منصب مستشار شؤون الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقال ترامب في بيان له إن والتز "خدم سابقا في البيت الأبيض والبنتاغون وخدم في القوات الخاصة للجيش لمدة 27 عاما وشارك مرات عدة في القتال وحصل على أربع نجوم برونزية".
ولا يحتاج التعيين في منصب مستشار الأمن القومي لموافقة مجلس الشيوخ. (النهاية)
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