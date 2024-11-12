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الأمين العام للجامعة العربية يدين التصريحات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية المحتلة

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 11 (كونا) -- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط بأشد العبارات اليوم الثلاثاء التصريحات المتطرفة التي صدرت عن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش بضم الضفة الغربية المحتلة واصفا اياها "بالعبث السياسي".
ودعا أبوالغيط فى بيان له المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يؤدي إلا لاشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وشدد على أن هذه التصريحات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة لا يجوز ضمها كما يعتبر المستوطنات غير قانونية.
وأكد أبوالغيط أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في الاحتلال ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات من بينها ضم الأرض المحتلة.
وأشار إلى أن القمة العربية الاسلامية التي اجتمعت في الرياض أقرت عددا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي بات واضحا ان هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله. (النهاية)

م ف م / ر س



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