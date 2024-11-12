الأمين العام للجامعة العربية يدين التصريحات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 11 (كونا) -- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط بأشد العبارات اليوم الثلاثاء التصريحات المتطرفة التي صدرت عن وزير
المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش بضم الضفة الغربية المحتلة واصفا اياها "بالعبث السياسي".
ودعا أبوالغيط فى بيان له المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يؤدي إلا لاشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وشدد على أن هذه التصريحات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة لا يجوز ضمها كما يعتبر المستوطنات غير قانونية.
وأكد أبوالغيط أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في الاحتلال ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات من بينها ضم الأرض المحتلة.
وأشار إلى أن القمة العربية الاسلامية التي اجتمعت في الرياض أقرت عددا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي بات واضحا ان هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله. (النهاية)
م ف م / ر س
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