Tuesday, 12 November 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولة أممية: الشعب السوداني يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال

11/12/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 12 - 11 (كونا) -- حملت مسؤولة أممية اليوم الثلاثاء أطراف الصراع في السودان مسؤولية العنف الدائر في البلاد مشددة على أن الشعب السوداني يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال باعتبارهما أكثر السبل فعالية لحماية المدنيين.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول السودان وجنوب السودان.
وقالت ديكارلو إن طرفي الصراع يعتقدان أن بإمكانهما الانتصار في ساحة المعركة فيما يواصلان تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف الهجمات.
وأوضحت أن "بعض الحلفاء المزعومين للطرفين يمكنون استمرار المذابح في السودان وهذا أمر غير مقبول وغير قانوني ويجب أن ينتهي" في إشارة إلى "الدعم الخارجي الكبير بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد" بحسب قولها.
وأضافت ديكارلو أن "الطرفين غير مستعدين للتسوية التفاوضية" مشيرة إلى مسؤولية شركاء السودان في الضغط عليهما للعمل من أجل التوصل إلى التسوية.
وأكدت أن الوقت حان لأن تأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات مؤكدة أن "الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع يتمثل في الحل السياسي التفاوضي".
وأدانت بشدة الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع ضد المدنيين والقصف الجوي العشوائي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية معربة عن الجزع إزاء الهجمات التي تشنها قوات موالية للقوات المسلحة السودانية على المدنيين في منطقة الخرطوم.
وحملت ديكارلو أيضا المجتمع الدولي مسؤولية توسيع نطاق جهوده لتفعيل التوصيات التي يتضمنها تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في السودان.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة.
وقالت إن لعمامرة يدرس المرحلة المقبلة لانخراطه مع الطرفين المتحاربين بما في ذلك عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة التي تركز على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
ومن المقرر أن يسافر لعمامرة إلى السودان وأماكن أخرى في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة للقاء أطراف رئيسية كما سيتواصل عن كثب مع جماعات المدنيين السودانيين لضمان شمول وجهات نظرهم في مساعيه. (النهاية)

ع س ت / ر ج



MENAFN12112024000071011013ID1108878410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث