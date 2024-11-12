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مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار السياحي في الخُبر

11/12/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة أسفار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، وتهدف لتعزيز الاستثمار السياحي في مدينة الخُبر ودعم أهداف برنامج جودة الحياة في المملكة.
ووقع المذكرة من جانب أمانة المنطقة الشرقية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن جانب هيئة تطوير المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، ومن جانب أسفار الرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن حسين بن مشيط.
ويأتي هذا التعاون تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، الذي يسعى لتحسين مستوى العيش في المملكة، وتوفير بيئة غنية بالتجارب الثقافية والترفيهية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية وتحديداً مدينة الخُبر، إذ سيتم تطوير موقع ((الكورنيش الجنوبي)) ليصبح وجهة سياحية متكاملة ورائدة في القطاع السياحي للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
كما يأتي هذا التعاون الثلاثي كجزء من جهود المملكة لتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ويعكس هذا المشروع الرؤية الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، مع التركيز على الاستدامة، وتجربة الزوار، والاستثمار في الوجهات الجديدة.
ويشمل المشروع تطوير موقع ((الكورنيش الجنوبي)) ليصبح وجهة تجمع بين الأنشطة الترفيهية والثقافية والتجارية، مما يعزز جودة الحياة ويعظم من الفوائد الاقتصادية والثقافية للمنطقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين مستوى العيش، وتقديم بيئة مثالية للتفاعل الاجتماعي والثقافي.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسة اتفاقيات تعتزم شركة أسفار توقيعها خلال وجودها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.

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