نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

(MENAFN
- Al Watan)
بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة، الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات، ومتابعة الخطط لموسم العمرة، وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات، لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
كما استعرضت اللجنة أعمال وزارة الحج والعمرة، والتنسيق المتكامل بينها وبين أكثر من 30 جهة أخرى من القطاعين العام والخاص، لتقديم رحلة ميسرة وتجربة سلسة لضيوف الرحمن، حيث قُدمت أهم المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية التي تعمل عليها للعمرة خلال العام الجاري، ومن أبرزها الرفع المستمر لمستوى وجودة الخدمات، بما يسهل على ضيوف الرحمن أداء عباداتهم.
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