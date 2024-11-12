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نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

11/12/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة، الأمير سعود بن مشعل، في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات، ومتابعة الخطط لموسم العمرة، وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات، لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
كما استعرضت اللجنة أعمال وزارة الحج والعمرة، والتنسيق المتكامل بينها وبين أكثر من 30 جهة أخرى من القطاعين العام والخاص، لتقديم رحلة ميسرة وتجربة سلسة لضيوف الرحمن، حيث قُدمت أهم المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية التي تعمل عليها للعمرة خلال العام الجاري، ومن أبرزها الرفع المستمر لمستوى وجودة الخدمات، بما يسهل على ضيوف الرحمن أداء عباداتهم.

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