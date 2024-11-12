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المملكة الأولى عربيا في مؤشر الأداء الإحصائي 2023

11/12/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء تقدمها الكبير في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية ((SPI)) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت المملكة 22 مرتبة في تقييم عام 2023م مقارنة بتقييم عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًّا، وتقدمت في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين ((G20))، إذ جاءت في المرتبة 14 بعد أن كانت في المرتبة 18 في تقييم عام 2022م.
5 محاور رئيسية
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية ((SPI)) الذي شمل 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر ((SPI)) لعام 2023م، التي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م وحتى عام 2023م لجميع الدول، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية، وتعد المملكة من الدول السبع الأولى من دول ((G20)) الأعلى تقدمًا في المحور الخامس، حيث حصلت على 95% في عام 2023م.
تطوير القطاع الإحصائي
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري أن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم قد أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفر لصناع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة، يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات.
يذكر أن هذا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية ((SPI))، يأتي نتيجة لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ إستراتيجية التحول الإحصائي التي تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام.

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