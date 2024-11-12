Tuesday, 12 November 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقييم جاهزية وكفاءة دعم المزارعين

11/12/2024 2:58:27 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) بمنطقة المدينة المنورة برنامج ((عن قرب)) مع المستفيدين بعنوان ((دور وقاء في تعزيز الصحة النباتية))، حيث يُعد أحد البرامج التي يقدمها المركز لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، سعيًا لتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين وتعزيز التواصل الفعال معهم.
تعاون مثمر
شهد البرنامج حضور رئيس قطاع الصحة النباتية الدكتور محمد بن عبدالله الخريجي، ورئيس قطاع العمليات فهد بن ناصر أبوخليل، ومدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة المدينة المنورة المهندس أحمد بن ضيف الله الرحيلي، إلى جانب وفد من الخبراء والمختصين الذين قاموا بتقييم جاهزية وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما استعرض البرنامج قصة نجاح أحد المستفيدين من برامج الإدارة المتكاملة، مما يعكس التعاون المثمر بين المركز والمستفيدين في تحقيق أهداف الوقاية المستدامة.
تطوير وتحسين
أكد الخريجي خلال زيارته لمشاريع الثروة النباتية التي تشمل ((مزارع النخيل)) ومزارع الخضار بمنطقة المدينة المنورة، أهمية إيصال خدمات المركز للمزارعين بما يعزز الدور الوقائي للمركز في الحقول والمزارع، وأن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم بفعالية، بما يتماشى مع رؤية المركز في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.

MENAFN12112024000089011017ID1108878371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث