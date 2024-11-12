مدفوعات الأردنيين الرقمية تقفز إلى 82 مليون دينار يوميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
سجلت أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن رقما قياسيا جديدا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعد أن بلغت زهاء 25 مليار دينار(82 مليون دينار يوميا بالمتوسط)، عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية الثلاثة العاملة في الأردن "كليك"، "جوموبي" و"إي فواتيركم".
ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية، بنسبة تصل إلى 54 % مقارنة بقيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة 16.3 مليار دينار(53 مليون دينار يوميا بالمتوسط).
وأظهر رصد أجرته "الغد" أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في المملكة توزعت على النحو الآتي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، عبر "كليك" قرابة 9.6 مليار دينار، "جوموبي" 4.3 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" على النسبة الكبرى من الإجمالي بقيمة تقارب 11 مليار دينار.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الحصة الكبرى وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي "كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم"، كانت لغايات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).
وعلى صعيد متصل، أظهر رصد "الغد" أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، سجلت مستوى قياسيا بحوالي 165 مليون حركة دفع وتسديد فواتير.
وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بنسبة تصل إلى 91 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 86.4 مليون حركة.
وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، توزعت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، على النحو الآتي، عبر نظام "كليك" حوالي 65 مليون حركة، نظام "جوموبي" أكثر من 45 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا، "إي فواتيركم" قرابة 54.5 مليون حركة.
وبالنسبة لأعداد مستخدمي أنظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة، بينت الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي نظام "كليك" بلغ نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حوالي 1.6 مليون مستخدم.
وأوضحت الأرقام أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية بنظام "جوموبي" نهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، حوالي 2.4 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" حوالي 4.5 مليون مستخدم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد مستخدي الهواتف الذكية في الأردن يتجاوز اليوم 7.8 مليون مستخدم، أكثرهم يعتمدون عليها في الاستفادة من مختلف التطبيقات ومنها تطبيقات الدفع الفوري الرقمي عبر الأنظمة الثلاثة.
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