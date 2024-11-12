مدفوعات الأردنيين الرقمية تقفز إلى 82 مليون دينار يوميا

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

سجلت أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن رقما قياسيا جديدا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعد أن بلغت زهاء 25 مليار دينار(82 مليون دينار يوميا بالمتوسط)، عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية الثلاثة العاملة في الأردن "كليك"، "جوموبي" و"إي فواتيركم".



ووفقا لرصد "الغد" للتقارير الشهرية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، زادت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية، بنسبة تصل إلى 54 % مقارنة بقيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة 16.3 مليار دينار(53 مليون دينار يوميا بالمتوسط).



وأظهر رصد أجرته "الغد" أن قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في المملكة توزعت على النحو الآتي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، عبر "كليك" قرابة 9.6 مليار دينار، "جوموبي" 4.3 مليار دينار، فيما استحوذ نظام "إي فواتيركم" على النسبة الكبرى من الإجمالي بقيمة تقارب 11 مليار دينار.



وأظهرت الأرقام الرسمية أن الحصة الكبرى وبنسبة تتجاوز 80 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر نظامي "كليك" و"جوموبي" كانت لخدمة تحويل الأموال، وأن الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم"، كانت لغايات تتبع خدمات حكومية ( فواتير لجهات ومؤسسات حكومية).



وعلى صعيد متصل، أظهر رصد "الغد" أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، سجلت مستوى قياسيا بحوالي 165 مليون حركة دفع وتسديد فواتير.



وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية زيادة بنسبة تصل إلى 91 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، عندما بلغت قرابة 86.4 مليون حركة.



وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة في أنظمة الدفع الفورية الرقمية، توزعت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، على النحو الآتي، عبر نظام "كليك" حوالي 65 مليون حركة، نظام "جوموبي" أكثر من 45 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا، "إي فواتيركم" قرابة 54.5 مليون حركة.



وبالنسبة لأعداد مستخدمي أنظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة، بينت الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي نظام "كليك" بلغ نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حوالي 1.6 مليون مستخدم.



وأوضحت الأرقام أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية بنظام "جوموبي" نهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، حوالي 2.4 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم" حوالي 4.5 مليون مستخدم.



وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد مستخدي الهواتف الذكية في الأردن يتجاوز اليوم 7.8 مليون مستخدم، أكثرهم يعتمدون عليها في الاستفادة من مختلف التطبيقات ومنها تطبيقات الدفع الفوري الرقمي عبر الأنظمة الثلاثة.

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