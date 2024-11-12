تجارة الأردن: رواندا مهتمة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني

بحث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، خلال لقاء مع سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة ارورجني باكوراموتسا، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سيما في قطاع المعلومات.



وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية زيادة مبادلات البلدين التجارية وتبادل زيارات الوفود والبعثات الاقتصادية والتركيز على القطاعات الواعدة، وبمقدمتها تكنولوجيا المعلومات.



وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بخصوص الاستثمار في كلا البلدين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وإمكانية استفادة رواندا من الخبرات والشركات الأردنية، كونها تسعى لتكون مركزا للقطاع في القارة الأفريقية.



وقال المهندس الرواجبة، إن الأردن استطاع بناء قطاع تكنولوجيا معلومات قوي ومنافس وأسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية للمملكة، والكثير من دول المنطقة، مشيرا للمزايا والركائز التي يمتلكها القطاع وفرص النمو والازدهار، ولا سيما أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعته ضمن مبادراتها.



وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة " نحن ننظر بكل اهتمام للتواجد في رواندا كونها زاخرة بالفرص الواعدة بالنسبة للشركات الأردنية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبما يمكنها من الوصول كذلك لأسواق الدول الأفريقية المجاورة".

وأشار إلى أن الشركات الأردنية العاملة بالقطاع تمتلك خبرات واسعة بكل مجالات قطاع تكنولوجيا المعلومات وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، علاوة على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن القطاع استطاع استقطاب العديد من الشركات العالمية لفتح مكاتب لها بالمملكة، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع السفارة بأية فعاليات ولقاءات تضمن استفادة رواندا من الخبرات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

بدورها دعت السفيرة باكوراموتسا خلال اللقاء الذي حضره المستشار الأول في السفارة جويل اوويز، غرفة تجارة الأردن وشركات تكنولوجيا المعلومات بالمملكة إلى ضرورة تنظيم لقاء في بلدها خلال شهر شباط من العام المقبل، لبحث آليات التعاون بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاطلاع على الفرص المتوفرة في بلادها بهذا الخصوص.

