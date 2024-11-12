استقرار أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في انتظار تقرير "أوبك" الشهري، بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية، ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا لتصل إلى 71.82 دولار للبرميل، في المقابل، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3 سنتات لتصل إلى 68.07 دولار.
ومن المقرر أن يصدر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، ما قد يؤثر على اتجاه الأسعار، وستترقب السوق من توقعات المنظمة خلال عام 2025 المزيد من المراجعات بهبوط الطلب، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الأسعار.
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