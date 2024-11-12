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استقرار أسعار النفط عالميا

11/12/2024 2:57:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، في انتظار تقرير "أوبك" الشهري، بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية، ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا لتصل إلى 71.82 دولار للبرميل، في المقابل، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3 سنتات لتصل إلى 68.07 دولار.


ومن المقرر أن يصدر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، ما قد يؤثر على اتجاه الأسعار، وستترقب السوق من توقعات المنظمة خلال عام 2025 المزيد من المراجعات بهبوط الطلب، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الأسعار.

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