مجلس الأعمال العراقي ينظم مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة في عمان

ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان خلال كانون الثاني المقبل، بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان ومؤسسة التمويل الدولية، مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل... نحو مستقبل رقمي مستدام"، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالمملكة والعراق.



وقال نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سعد ناجي، إن المؤتمر الذي سيلتئم بالعاصمة عمان، يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق، وتوسيع آفاق التعاون المشترك ولا سيما الاستثمارية والتجارية، إلى جانب دور المملكة المهم في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.



وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التطورات المتسارعة بالمنطقة تتطلب من البلدين تعميق التعاون المشترك بمختلف المجالات لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وبناء شكل جديد من العمل المستمر يقوده القطاع الخاص من الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة، وبما يتوافق مع رؤى القيادتين السياسية في البلدين الشقيقين.



وذكر الدكتور ناجي، أن الأردن لديه اليوم رؤية تحديث اقتصادي واضحة، كما أن لدى العراق مشروع طريق التنمية الذي يوفر فرصة مهمة للتعاون الإقليمي، وهذه تمثل دعامات أساسية للتعاون الاقتصادي بينهما من خلال إقامة شراكات استثمارية وتجارية واستغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة لديهما.



وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيقام يوم 21 من كانون الثاني المقبل، يسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لدى البلدين ضمن قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والمال والمصارف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبين أن المؤتمر يوفر منصة حوار وتواصل بين الجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمالية، بما سيهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية المستدامة عبر مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة تخدم الأردن والعراق.



ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والمدراء التنفيذيين من مختلف القطاعات والشركات العاملة بالأردن والعراق، إلى جانب الشركات الإقليمية والعالمية، ما يوفر فرصة كبيرة للتشبيك وتبادل الخبرات وبناء علاقات جديدة تسهم في تطوير الأعمال وفتح آفاق استثمارية وتجارية تعزز التعاون بين القطاعين لدى البلدين والمنطقة.



وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة ذهبية للشركات للاستفادة من شبكات العلاقات التجارية مع كبار المستثمرين وصناع القرار والمدراء التنفيذيين، كما يتيح للشركات فرصة للتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات والمستثمرين، ما يعزز من فرص الشراكة والتعاون والتوسع بالأسواق الإقليمية.



وشدد الدكتور ناجي، على أن المشاركة بأعمال المؤتمر تعني الانضمام إلى حوار عميق حول مستقبل الاستثمار المستدام والطاقة المتجددة بالمنطقة، بما يفتح المجال للوصول للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية الضخمة وفرص التمويل الجديدة التي تدعم توسع الأعمال بالأسواق الواعدة ودول المنطقة.



يذكر أن المجلس ينظم المؤتمر على مدار يوم واحد، بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) ومؤسسة بانا للمؤتمرات والمعارض.



وأطلق المجلس موقعا إلكترونيا خاصا بالمؤتمر، لتمكين الراغبين بالمشاركة والتسجيل أو الحضور بالاطلاع على تفاصيله الكاملة من خلال الرابط: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="." href=""



يذكر أن مجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.- (بترا)