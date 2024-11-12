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شركة 100JORDAN تستعد للإدراج في سوق عمان المالي بخطوة تاريخية نحو دعم الاقتصاد الأردني

11/12/2024 2:57:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت شركة "100JORDAN"، الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للبناء الجاهز وتطوير المواقع السياحية وإنشاء المراكز التجارية، عن نيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة، مع إدراج أسهمها في سوق عمان المالي خلال عام 2025. ويعد هذا الإدراج الأول من نوعه في السوق منذ أكثر من 15 عاماً، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الشركة في الاقتصاد الأردني.


وأكد الدكتور نضال ملو العين، رئيس مجلس إدارة الشركة، على أهمية هذا التحول قائلاً: "إدراج 100JORDAN كشركة مساهمة عامة يعد خطوة فارقة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامنا العميق بترسيخ حضور قوي في السوق الأردني والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة."


وأوضح ملو العين أن الشركة تخطط لتوسيع قاعدة المستثمرين، عبر استقطاب شركاء من مختلف القطاعات الاستثمارية، ما يسهم في تعزيز الرؤية الطموحة لـ 100JORDAN نحو تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق مشاريعها داخل المملكة.


وأشارت الشركة إلى أن خططها المستقبلية تشمل توسيع نطاق الأعمال، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية سياحية وتجارية في مختلف المحافظات، مع التركيز على تطوير مواقع صديقة للبيئة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتعتمد الطاقة المتجددة في تشغيلها.


تجدر الإشارة إلى أن شركة 100JORDAN، التي تأسست قبل خمس سنوات، استطاعت أن تحظى بسمعة مرموقة في قطاعات السياحة والبنية التحتية، حيث قدمت حلولاً نوعية تشمل الهياكل المعدنية، البيوت الزراعية، والمباني الجاهزة.


ولمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة أخبار شركة 100JORDAN عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي:

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