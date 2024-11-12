شركة 100JORDAN تستعد للإدراج في سوق عمان المالي بخطوة تاريخية نحو دعم الاقتصاد الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة "100JORDAN"، الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للبناء الجاهز وتطوير المواقع السياحية وإنشاء المراكز التجارية، عن نيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة، مع إدراج أسهمها في سوق عمان المالي خلال عام 2025. ويعد هذا الإدراج الأول من نوعه في السوق منذ أكثر من 15 عاماً، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الشركة في الاقتصاد الأردني.
وأكد الدكتور نضال ملو العين، رئيس مجلس إدارة الشركة، على أهمية هذا التحول قائلاً: "إدراج 100JORDAN كشركة مساهمة عامة يعد خطوة فارقة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامنا العميق بترسيخ حضور قوي في السوق الأردني والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة."
وأوضح ملو العين أن الشركة تخطط لتوسيع قاعدة المستثمرين، عبر استقطاب شركاء من مختلف القطاعات الاستثمارية، ما يسهم في تعزيز الرؤية الطموحة لـ 100JORDAN نحو تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق مشاريعها داخل المملكة.
وأشارت الشركة إلى أن خططها المستقبلية تشمل توسيع نطاق الأعمال، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية سياحية وتجارية في مختلف المحافظات، مع التركيز على تطوير مواقع صديقة للبيئة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتعتمد الطاقة المتجددة في تشغيلها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة 100JORDAN، التي تأسست قبل خمس سنوات، استطاعت أن تحظى بسمعة مرموقة في قطاعات السياحة والبنية التحتية، حيث قدمت حلولاً نوعية تشمل الهياكل المعدنية، البيوت الزراعية، والمباني الجاهزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة أخبار شركة 100JORDAN عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي:
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