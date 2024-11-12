ارتفاع أسعار الذهب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً ،اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية، وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الأول.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 0.2 بالمئة إلى 962.80 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولار.
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