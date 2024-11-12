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ارتفاع أسعار الذهب

11/12/2024 2:57:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً ،اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية، وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الأول.


وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 0.2 بالمئة إلى 962.80 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولار.

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