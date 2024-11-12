معدّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل

قال الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، وتعليمات العمل الإضافي، وتعليمات الأداء الاستثنائي.



وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في إربد، أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، والنظام الداخلي لمجلس أمانة عمان، ونظام معدل لنظام الموظفين في البلقاء التطبيقية.



وتابع أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033.



وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة معالجة مياه في منطقة غرب إربد التي ستخدم 17 قرية وقرابة 200 ألف نسمة.



وأكمل المومني، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024؛ استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أوصت بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية تُعنى بالمرأة يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.