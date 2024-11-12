45.5 مليون دينار تمويل أجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، والحاصلة على موافقة مجلس الوزراء، 45.5 مليون دينار، لتنفيذ 322 مشروعا، من ضمنها 1.44 مليون دينار لتنفيذ 5 مشاريع خارج المملكة (القدس وقطاع غزة).
وأشارت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن نسبة التمويل للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات لنهاية تشرين الأول، بلغت 57.1 بالمئة، والشركات غير الربحية ما نسبته 40.4 بالمئة، ومؤسسات أخرى بنسبة 1.9 بالمئة، فيما كانت حصة الجمعيات التعاونية من التمويل أقل من 1 بالمئة من حجم التمويل.
وحصلت 136 جمعية على تمويل بقيمة 26 مليون دينار لتنفيذ 214 مشروعا، مقابل 68 شركة غير ربحية حصلت على تمويل بقيمة 18.4 مليون دينار لتنفيذ 97 مشروعا، حيث بلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 191.5 ألف دينار للشركات غير الربحية، مقابل 121.4 ألف دينار لمشاريع الجمعيات.
وبحسب البيانات، حصلت 3 مؤسسات أخرى (غير الشركات والجمعيات) على تمويل بقيمة 869.5 ألف دينار لتنفيذ 5 مشاريع، مقابل 3 جمعيات تعاونية حصلت على 300.3 ألف دينار لتنفيذ 6 مشاريع، وبمتوسط حجم تمويل 173.9، 50.1 ألف دينار على التوالي.
وحول أولويات وغايات التمويل، كانت قطاعات الحماية الاجتماعية، والشباب، والتعليم، والتنمية الاقتصادية من أهم أولويات التمويل الأجنبي لدى مؤسسات المجتمع المدني منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول.
وحصل قطاع الحماية الاجتماعية على الترتيب الأول بين القطاعات بقيمة 9.1 مليون دينار، وبنسبة 19.9 بالمئة، وقطاع الشباب بقيمة 6.970 مليون دينار بما نسبته 15.3 بالمئة، وقطاع التعليم بقيمة 3.6 مليون دينار وبنسبة 8 بالمئة، وقطاع التنمية الاقتصادية بقيمة 3.336 مليون دينار ما نسبته 7.3 بالمئة، بينما كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والسياحة، والمياه ذات أولوية أقل لدى مؤسسات المجتمع المدني أو مجتمع المانحين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تصدرت الجهات المانحة بنسبة 34.4 بالمئة، وألمانيا بنسبة 10.7 بالمئة، وبريطانيا ما نسبته 9.5 بالمئة، والمنظمات والمؤسسات الدولية بنسبة 7.5 بالمئة.
(بترا)
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