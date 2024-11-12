45.5 مليون دينار تمويل أجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية

بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، والحاصلة على موافقة مجلس الوزراء، 45.5 مليون دينار، لتنفيذ 322 مشروعا، من ضمنها 1.44 مليون دينار لتنفيذ 5 خارج المملكة (القدس وقطاع غزة).



وأشارت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن نسبة التمويل للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات لنهاية تشرين الأول، بلغت 57.1 بالمئة، والشركات غير الربحية ما نسبته 40.4 بالمئة، ومؤسسات أخرى بنسبة 1.9 بالمئة، فيما كانت حصة الجمعيات التعاونية من التمويل أقل من 1 بالمئة من حجم التمويل.



وحصلت 136 جمعية على تمويل بقيمة 26 مليون دينار لتنفيذ 214 مشروعا، مقابل 68 شركة غير ربحية حصلت على تمويل بقيمة 18.4 مليون دينار لتنفيذ 97 مشروعا، حيث بلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 191.5 ألف دينار للشركات غير الربحية، مقابل 121.4 ألف دينار لمشاريع الجمعيات.



وبحسب البيانات، حصلت 3 مؤسسات أخرى (غير الشركات والجمعيات) على تمويل بقيمة 869.5 ألف دينار لتنفيذ 5 مشاريع، مقابل 3 جمعيات تعاونية حصلت على 300.3 ألف دينار لتنفيذ 6 مشاريع، وبمتوسط حجم تمويل 173.9، 50.1 ألف دينار على التوالي.



وحول أولويات وغايات التمويل، كانت قطاعات الحماية الاجتماعية، والشباب، والتعليم، والتنمية الاقتصادية من أهم أولويات التمويل الأجنبي لدى مؤسسات المجتمع المدني منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول.



وحصل قطاع الحماية الاجتماعية على الترتيب الأول بين القطاعات بقيمة 9.1 مليون دينار، وبنسبة 19.9 بالمئة، وقطاع الشباب بقيمة 6.970 مليون دينار بما نسبته 15.3 بالمئة، وقطاع التعليم بقيمة 3.6 مليون دينار وبنسبة 8 بالمئة، وقطاع التنمية الاقتصادية بقيمة 3.336 مليون دينار ما نسبته 7.3 بالمئة، بينما كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والسياحة، والمياه ذات أولوية أقل لدى مؤسسات المجتمع المدني أو مجتمع المانحين.



يشار إلى أن الولايات المتحدة تصدرت الجهات المانحة بنسبة 34.4 بالمئة، وألمانيا بنسبة 10.7 بالمئة، وبريطانيا ما نسبته 9.5 بالمئة، والمنظمات والمؤسسات الدولية بنسبة 7.5 بالمئة.



(بترا)