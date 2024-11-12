مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

انخفض مؤشر بورصة عمان في نهاية تداولاته اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2421.



وأغلقت على تداول 5.7 مليون سهم، موزعة على 2488 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 7.2 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 24 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.