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البنوك تطلق غدا مبادرة لدعم مشتري الشقق بفائدة ثابتة 4.99%

11/12/2024 2:57:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعلن جمعية البنوك الأردنية، غدا الأربعاء، عن تفاصيل مبادرة للبنوك تهدف إلى دعم مشتري الشقق "لأول مرة"، تلبي تطلعات المواطنين وتساعدهم في تملك شققهم السكنية، كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن.


وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، وتتضمن سعر فائدة ثابت 4.99 بالمئة لأول 3 سنوات، وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.

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