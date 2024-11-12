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مؤشر البورصة ينخفض 0.21%

11/12/2024 2:57:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2421.42 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.
بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،488 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
0.30 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.23 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 2.28 %، 1.96 %،
0.91 %، 0.46 %، 0.38 %، 0.25 %،
0.16 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الطاقة والمنافع، التأمين، الأغذية والمشروبات 1.19 %، 0.91 %، 0.55 %،
0.25 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.11 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.95 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.29 %، والأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.00 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.30 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.17 %، دار الغذاء بنسبة 4.00 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة
4.00 %، والنقليات السياحة الأردنية /جت بنسبة 3.80 %.

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