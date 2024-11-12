مؤشر البورصة ينخفض 0.21%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2421.42 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.
بلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 7.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،488 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
0.30 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.23 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 2.28 %، 1.96 %،
0.91 %، 0.46 %، 0.38 %، 0.25 %،
0.16 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الطاقة والمنافع، التأمين، الأغذية والمشروبات 1.19 %، 0.91 %، 0.55 %،
0.25 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.11 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.14 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.95 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.29 %، والأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 4.00 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.30 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.17 %، دار الغذاء بنسبة 4.00 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة
4.00 %، والنقليات السياحة الأردنية /جت بنسبة 3.80 %.
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