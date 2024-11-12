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الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية غدا

11/12/2024 2:57:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينطلق يوم غد الخميس في العاصمة عمان الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
وسيعقد الاجتماع الذي ينظم للمرة الأولى، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ويشارك في الاجتماع أعضاء الاتحاد بصفة المجالس الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالمجالس؛ الجزائري والفلسطيني واللبناني والمغربي والموريتاني، بالإضافة إلى الأعضاء بصفة هيئات مماثلة كجمهورية السودان ممثلة بوزير العمل والإصلاح الإداري، وجمهورية مصر العربية ممثلة بوزير القوى العاملة، والجمهورية اليمنية ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والمدير العام لمنظمة العمل العربية بصفة ملاحظ وراعي للاتحاد.
كما سيحضر الجلسة الافتتاحية الرؤساء السابقون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وسفراء الدول العربية المشاركة، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وعدد من المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المختلفة.
وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 تموز 2022، ودراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع.
ويهدف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.
كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

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