الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينطلق يوم غد الخميس في العاصمة عمان الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
وسيعقد الاجتماع الذي ينظم للمرة الأولى، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ويشارك في الاجتماع أعضاء الاتحاد بصفة المجالس الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالمجالس؛ الجزائري والفلسطيني واللبناني والمغربي والموريتاني، بالإضافة إلى الأعضاء بصفة هيئات مماثلة كجمهورية السودان ممثلة بوزير العمل والإصلاح الإداري، وجمهورية مصر العربية ممثلة بوزير القوى العاملة، والجمهورية اليمنية ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والمدير العام لمنظمة العمل العربية بصفة ملاحظ وراعي للاتحاد.
كما سيحضر الجلسة الافتتاحية الرؤساء السابقون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وسفراء الدول العربية المشاركة، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وعدد من المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المختلفة.
وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 تموز 2022، ودراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع.
ويهدف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.
كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
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