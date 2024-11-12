الألعاب الإلكترونية تتخطى مفهوم الهواية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان – أظهرت " قمة صانعي الألعاب الإلكترونية" بنسختها الثانية عشرة التي انعقدت في البحر الميت يومي السبت والأحد الماضيين عن شغف واهتمام وقدرات شباب من الأردن بهذه الصناعة الواعدة بعد أن استقطبت أكثر من 2250 مشاركا معظمهم من الشباب الذي بدأ يرى في هذه الصناعة طريقا للريادة وإنشاء المشاريع الاقتصادية المربحة والمؤثرة والموظفة.
وأكد خبراء وأصحاب شركات محلية أن الألعاب الإلكترونية تخطت مفهوم الهواية والاستهلاك لغرض التسلية لتصنف اليوم صناعة إبداعية واعدة ومجالا يمكن تحت مظلته انشاء شركات مؤثرة اقتصادية ومربحة.
ويرى الخبراء أن الأردن وضع بصمة واضحة فيها على مستوى المنطقة ما يفتح أبوابا كبيرة للشباب لتأسيس شركاتهم في هذا المجال، لا سيما وان المطورين الأردنيين هم الأكثر مساهمة في إنتاج تطبيقات العاب على مستوى المنطقة.
بيد أن الخبراء أكدوا أن على الشباب المقبل على تأسيس تطبيقات أو شركات ناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية الانتباه والتركيز على محاور تقود للنجاح أهمها: ابتكار فكرة بسيطة يمكن أن تجذب اهتمام المستخدم وتسويقها بالشكل الأمثل، مع أهمية وجود فريق عمل متجانس يمتلك مهارات متعددة في البرمجة والتصميم والسرد القصصي وغيرها من المهارات.
وقال الخبراء "على الشباب الذي يعتزم إطلاق تطبيقات ألعاب أو شركات في المجال العناية بتجربة المستخدم وكذلك اختبار السوق وتوجهات المستخدمين لإثبات النجاح قبل التوسع والنمو".
وأشاروا إلى أن على الشباب أن يستغلوا البيئة الحاضنة لهذه الصناعة مع تبني الحكومة وتوجهها لدعم هذه الصناعة وخصوصا بعد إقرار السياسة الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومع وجود العديد من المبادرات الداعمة لها والتي تركز على بناء مهارات الشباب وتعريفهم بهذه الصناعة وفنياتها وخصوصا مبادرة مختبرات الألعاب الإلكترونية الأردنية التي يدعمها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
ويقدر عدد شركات الألعاب الأردنية والمطورين المستقلين بأكثر من 22 شركة ، كما أن وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وقت إصدارها قالت إن التقديرات تظهر بأن قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني سجل إيرادات بقيمة 47 مليون دينار في العام 2019، حيث نمت هذه الإيرادات من مستواها المسجل في العام 2016 والتي بلغت وقتها 16 مليون دينار.
وقال الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس "قمة صُناع الألعاب الأردنية هذا العام شكلت نقلة نوعية في قطاع الألعاب بالأردن، خصوصا مع تنوع فعالياتها المميزة ومشاركة الجامعات الأردنية والشباب، إذ شهد المؤتمر على مدار يومين مشاركة تجاوزت الـ 2250 مشاركا من المطورين والشركات والشباب، ما يعكس اهتماما وشغفا كبيرا من قبل الشباب الأردني بهذه الصناعة الواعدة".
وأكد خريس، وهو المؤسس لشركة "ميس الورد" المتخصصة في محتوى ألعاب الموبايل أنه لبناء شركة ألعاب إلكترونية ناجحة يجب التركيز على مجموعة من المحاور والنقاط الأساسية التي تقود إلى التميز والنجاح والنمو مستقبلا لعل اهمها تنويع المهارات في فريق العمل، موضحا أنه يجب على الفريق أن يضم مهارات مختلفة مثل مصممي ألعاب، مبرمجين، رسّامين، مختبري جودة، ومديرين للمشروعات.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قد أولت قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية اهتماما بأن وضعت لها برامج ومحاور داعمة لها باعتبار أنها من الصناعات الإبداعية الواعدة.
وتوقع المؤسس لشركة "طماطم" – المتخصصة في تطوير ونشر ألعاب الموبايل، حسام حمو، أن تشهد صناعة الألعاب الإلكترونية خلال السنوات المقبلة نموا مضطردا مع استقطابها الكثير من الشباب في جانبي الاستهلاك والاستخدام أو في مجال الإنتاج وتأسيس التطبيقات والشركات الناشئة في هذا المجال.
وأكد حمو، الذي شارك في فعاليات قمة صانعي الألعاب الإلكترونية بداية الأسبوع أهمية القمة في تعريف الشباب واطلاعهم على آخر مستجدات هذه الصناعة وزيادة الوعي بأهميتها كعمل اقتصادي منتج وموظف للشباب في مجالات متعددة مرتبطة بهذه الصناعة مثل برمجة فهناك الرسومات وتحليل البيانات والتسويق وكتابة القصص وتحريك الشخصيات والصوت والموسيقا وغيرها الكثير
ويرى حمو أن صناعة الألعاب الإلكترونية الأردنية هي في مرحلة النضوج والنمو وقد حققت نجاحات كثيرة حتى أن الشركات القائمة استطاعت أن تخرج موظفين أسسوا شركاتهم الخاصة.
وقال "الدخول لهذه الصناعة سهل ولا يحتاج إلى رأس مال كبير موجود فكرة بسيطة قابلة للتطبيق وسهلة الإنتاج كبداية".
وأكد أنه للوصول إلى النجاح والتوسع والنمو يجب أن يركز الشباب على " بساطة الأفكار" كبداية والتي يمكن أن تنتج بشكل سهل بسيط غير مكلف مع تجربتها في السوق وقياس تقبل المستخدم حتى نمضي في التسويق بشكل أكبر، ومن ثم نبني على هذه الفكرة الأولية.
وأشار إلى أهمية وجود فريق عمل متجانس يمتلك مهارات متنوعة وتحفيز لابتكار الأفكار في كل يوم موضحا أن شركته وهي ناشر وصانع للألعاب الإلكترونية تمكنت من إنتاج وتعريب 70 لعبة من انطلاقتها وأن عدد تحميلات ألعاب الشركة تجاوز 200 مليون تحميل مع وجود مليون لاعب نشط يوميا لتطبيقات وألعاب الشركة.
ومن جانبه أكد خبير الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن صناعة الألعاب الإلكترونية تجاوزت أصولها كهواية متخصصة لتصبح ظاهرة ثقافية وقوة اقتصادية ومنصة اجتماعية.
وبين أن هذه الصناعة يمكن أن تعد محركا اقتصاديا مع توليدها إيرادات كبيرة من خلال مبيعات الألعاب والمعاملات الدقيقة والإعلانات والرياضات الإلكترونية.
وأشار إلى اهميتها في مجال الابتكار التكنولوجي كونها تقدم حافزا للتقدم في الرسومات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، فضلا عن اهميتها في مجال التأثير الاجتماعي والثقافي عندما أصبحت الألعاب وسيلة لسرد القصص وبناء المجتمع والتبادل الثقافي مثلها مثل أي منصة مرئية وحتى وسيلة للاتصالات بين اللاعبين مثل مثل أي منصة تواصل اجتماعية تدعم الاتصال المرئي.
ويرى الصفدي أن صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن هي في مرحلة النضوج والتوسع مع ظهور العديد من قصص النجاح الأردنية في هذا المجال مثل شركات ميس اورد وطماطم وجواكر وغيرها من الشركات، لافتا إلى أن ما تمتع به الشباب الأردني من القدرة على التفوق فيها.
وقال "مع الدعم المناسب، فإنها يمكن أن تسهم في نمو الصناعة المحلية والتنافس على الساحة العالمية".
وبين أن من العناصر الرئيسية لبناء شركة ألعاب ناجح أولا يجب العمل على تطوير لعبة قوية مع وجود فريق موهوب قادر على إنشاء ألعاب عالية الجودة.
وأشار إلى أهمية التسويق الفعال والعلامات التجارية، مع أهمية كبيرة لوجود بنية تحتية قوية من خوادم موثوقة وقنوات توزيع فعالة.
وأكد أهمية المشاركة المجتمعية وبناء مجتمع قوي ونشط، مشددا على ضرورة التركيز ايضا على محور القدرة على التكيف من خلال مواكبة اتجاهات الصناعة وتفضيلات المستهلك.
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