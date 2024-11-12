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الألعاب الإلكترونية تتخطى مفهوم الهواية

11/12/2024 2:57:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – أظهرت " قمة صانعي الألعاب الإلكترونية" بنسختها الثانية عشرة التي انعقدت في البحر الميت يومي السبت والأحد الماضيين عن شغف واهتمام وقدرات شباب من الأردن بهذه الصناعة الواعدة بعد أن استقطبت أكثر من 2250 مشاركا معظمهم من الشباب الذي بدأ يرى في هذه الصناعة طريقا للريادة وإنشاء المشاريع الاقتصادية المربحة والمؤثرة والموظفة.
وأكد خبراء وأصحاب شركات محلية أن الألعاب الإلكترونية تخطت مفهوم الهواية والاستهلاك لغرض التسلية لتصنف اليوم صناعة إبداعية واعدة ومجالا يمكن تحت مظلته انشاء شركات مؤثرة اقتصادية ومربحة.
ويرى الخبراء أن الأردن وضع بصمة واضحة فيها على مستوى المنطقة ما يفتح أبوابا كبيرة للشباب لتأسيس شركاتهم في هذا المجال، لا سيما وان المطورين الأردنيين هم الأكثر مساهمة في إنتاج تطبيقات العاب على مستوى المنطقة.
بيد أن الخبراء أكدوا أن على الشباب المقبل على تأسيس تطبيقات أو شركات ناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية الانتباه والتركيز على محاور تقود للنجاح أهمها: ابتكار فكرة بسيطة يمكن أن تجذب اهتمام المستخدم وتسويقها بالشكل الأمثل، مع أهمية وجود فريق عمل متجانس يمتلك مهارات متعددة في البرمجة والتصميم والسرد القصصي وغيرها من المهارات.
وقال الخبراء "على الشباب الذي يعتزم إطلاق تطبيقات ألعاب أو شركات في المجال العناية بتجربة المستخدم وكذلك اختبار السوق وتوجهات المستخدمين لإثبات النجاح قبل التوسع والنمو".
وأشاروا إلى أن على الشباب أن يستغلوا البيئة الحاضنة لهذه الصناعة مع تبني الحكومة وتوجهها لدعم هذه الصناعة وخصوصا بعد إقرار السياسة الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومع وجود العديد من المبادرات الداعمة لها والتي تركز على بناء مهارات الشباب وتعريفهم بهذه الصناعة وفنياتها وخصوصا مبادرة مختبرات الألعاب الإلكترونية الأردنية التي يدعمها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
ويقدر عدد شركات الألعاب الأردنية والمطورين المستقلين بأكثر من 22 شركة ، كما أن وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وقت إصدارها قالت إن التقديرات تظهر بأن قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني سجل إيرادات بقيمة 47 مليون دينار في العام 2019، حيث نمت هذه الإيرادات من مستواها المسجل في العام 2016 والتي بلغت وقتها 16 مليون دينار.
وقال الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس "قمة صُناع الألعاب الأردنية هذا العام شكلت نقلة نوعية في قطاع الألعاب بالأردن، خصوصا مع تنوع فعالياتها المميزة ومشاركة الجامعات الأردنية والشباب، إذ شهد المؤتمر على مدار يومين مشاركة تجاوزت الـ 2250 مشاركا من المطورين والشركات والشباب، ما يعكس اهتماما وشغفا كبيرا من قبل الشباب الأردني بهذه الصناعة الواعدة".
وأكد خريس، وهو المؤسس لشركة "ميس الورد" المتخصصة في محتوى ألعاب الموبايل أنه لبناء شركة ألعاب إلكترونية ناجحة يجب التركيز على مجموعة من المحاور والنقاط الأساسية التي تقود إلى التميز والنجاح والنمو مستقبلا لعل اهمها تنويع المهارات في فريق العمل، موضحا أنه يجب على الفريق أن يضم مهارات مختلفة مثل مصممي ألعاب، مبرمجين، رسّامين، مختبري جودة، ومديرين للمشروعات.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قد أولت قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية اهتماما بأن وضعت لها برامج ومحاور داعمة لها باعتبار أنها من الصناعات الإبداعية الواعدة.
وتوقع المؤسس لشركة "طماطم" – المتخصصة في تطوير ونشر ألعاب الموبايل، حسام حمو، أن تشهد صناعة الألعاب الإلكترونية خلال السنوات المقبلة نموا مضطردا مع استقطابها الكثير من الشباب في جانبي الاستهلاك والاستخدام أو في مجال الإنتاج وتأسيس التطبيقات والشركات الناشئة في هذا المجال.
وأكد حمو، الذي شارك في فعاليات قمة صانعي الألعاب الإلكترونية بداية الأسبوع أهمية القمة في تعريف الشباب واطلاعهم على آخر مستجدات هذه الصناعة وزيادة الوعي بأهميتها كعمل اقتصادي منتج وموظف للشباب في مجالات متعددة مرتبطة بهذه الصناعة مثل برمجة فهناك الرسومات وتحليل البيانات والتسويق وكتابة القصص وتحريك الشخصيات والصوت والموسيقا وغيرها الكثير
ويرى حمو أن صناعة الألعاب الإلكترونية الأردنية هي في مرحلة النضوج والنمو وقد حققت نجاحات كثيرة حتى أن الشركات القائمة استطاعت أن تخرج موظفين أسسوا شركاتهم الخاصة.
وقال "الدخول لهذه الصناعة سهل ولا يحتاج إلى رأس مال كبير موجود فكرة بسيطة قابلة للتطبيق وسهلة الإنتاج كبداية".
وأكد أنه للوصول إلى النجاح والتوسع والنمو يجب أن يركز الشباب على " بساطة الأفكار" كبداية والتي يمكن أن تنتج بشكل سهل بسيط غير مكلف مع تجربتها في السوق وقياس تقبل المستخدم حتى نمضي في التسويق بشكل أكبر، ومن ثم نبني على هذه الفكرة الأولية.
وأشار إلى أهمية وجود فريق عمل متجانس يمتلك مهارات متنوعة وتحفيز لابتكار الأفكار في كل يوم موضحا أن شركته وهي ناشر وصانع للألعاب الإلكترونية تمكنت من إنتاج وتعريب 70 لعبة من انطلاقتها وأن عدد تحميلات ألعاب الشركة تجاوز 200 مليون تحميل مع وجود مليون لاعب نشط يوميا لتطبيقات وألعاب الشركة.
ومن جانبه أكد خبير الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن صناعة الألعاب الإلكترونية تجاوزت أصولها كهواية متخصصة لتصبح ظاهرة ثقافية وقوة اقتصادية ومنصة اجتماعية.
وبين أن هذه الصناعة يمكن أن تعد محركا اقتصاديا مع توليدها إيرادات كبيرة من خلال مبيعات الألعاب والمعاملات الدقيقة والإعلانات والرياضات الإلكترونية.
وأشار إلى اهميتها في مجال الابتكار التكنولوجي كونها تقدم حافزا للتقدم في الرسومات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، فضلا عن اهميتها في مجال التأثير الاجتماعي والثقافي عندما أصبحت الألعاب وسيلة لسرد القصص وبناء المجتمع والتبادل الثقافي مثلها مثل أي منصة مرئية وحتى وسيلة للاتصالات بين اللاعبين مثل مثل أي منصة تواصل اجتماعية تدعم الاتصال المرئي.
ويرى الصفدي أن صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن هي في مرحلة النضوج والتوسع مع ظهور العديد من قصص النجاح الأردنية في هذا المجال مثل شركات ميس اورد وطماطم وجواكر وغيرها من الشركات، لافتا إلى أن ما تمتع به الشباب الأردني من القدرة على التفوق فيها.
وقال "مع الدعم المناسب، فإنها يمكن أن تسهم في نمو الصناعة المحلية والتنافس على الساحة العالمية".
وبين أن من العناصر الرئيسية لبناء شركة ألعاب ناجح أولا يجب العمل على تطوير لعبة قوية مع وجود فريق موهوب قادر على إنشاء ألعاب عالية الجودة.
وأشار إلى أهمية التسويق الفعال والعلامات التجارية، مع أهمية كبيرة لوجود بنية تحتية قوية من خوادم موثوقة وقنوات توزيع فعالة.
وأكد أهمية المشاركة المجتمعية وبناء مجتمع قوي ونشط، مشددا على ضرورة التركيز ايضا على محور القدرة على التكيف من خلال مواكبة اتجاهات الصناعة وتفضيلات المستهلك.

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