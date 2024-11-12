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تأخر تنفيذ النقل الذكي أبرز تحديات رؤية التحديث

11/12/2024 2:56:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– أكد تقرير حكومي أن التأخر في تنفيذ أنظمة النقل الذكي (Intelligent transport System) لأسباب فنية ولوجستية ضمن محور قطاع اللوجستيات والنقل شكل أبرز التحديات في تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي.
وبين تقرير تفاصيل تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي أن التأخر في إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد نتيجة لتعديل الشروط المرجعية وإعادة طرح العطاء كان من بين أبرز التحديات.
ومن أبرز ما تم العمل عليه في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب التقرير، إحالة العطاء للاستشاري للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية للجسر الخاص بمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني، وتسليم الدراسات الهيكلية الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي المرحلة الأولى.
ومن أبرز ما تم العمل عليه أيضا الاستمرار بتحديث وتطوير برنامج القائمة الذهبية والقائمة الفضية وبرنامج القائمة الذهبية الوطنية، حيث تم الانتهاء من رفع المكون الخاص بالقائمة الذهبية على سيرفر الاسيكودا التجريبي وفحصه من الناحية الفنية التقنية.
كما تم الانتهاء من عملية مسح إجراءات الخدمات الوضع الحالي وإعداد التصور المستقبلي لـ(35) خدمة ستفعل على منصة الموافقات والرخص المسبقة.
وفي قطاع جودة الحياة فإن أبرز ما تم العمل عليه تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء) وسيتم زيادة عدد الحافلات بواقع 20 حافلة إضافية.
وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، فيما يتعلق بالمبادرات والأولويات لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، تنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل ( 2023 – 2027 )، وتنفيذ توصيات دراسة تنظيم الشحن الخفيف والمتوسط، وتعديل وإقرار التشريعات الناظمة لقطاع النقل وإعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية (أنظمة وتعليمات) وتحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية(أجهزة الاتصالات البحرية).
كما يشتمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الناقل البحري الأردني وإطلاق منصة توزيع الأحمال الخاص بالحاويات وتنفيذ عطاء تأهيل البنية التحتية لمطار عمان المدني / ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية/مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
ويتضمن البرنامج إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري (عمان-الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي) واستكمال الدراسات والوثائق لاستثمار لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية
(المرحلة الأولى - العقبة – عمان) والتحديث الاستبدالي لأسطول نقل البضائع بالشاحنات لرفع تنافسية الأسطول وليتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود.
وارتفعت موازنة وزارة النقل في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 بمقدار
(15.975.000) دينار مقارنة بإعادة تقدير موازنة العام الحالي، إذ بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في إعادة تقدير لموازنة 2023، 36,446,000 دينار خصص منها
(33,481,000) نفقات رأسمالية و(2,965,000) نفقات جارية، فيما بلغت في الموازنة التقديرية للعام 2024، (52,421,000) دينار (48,835,000 ) دينار نفقات رأسمالية و(3,586,000 ) نفقات جارية.
وانخفضت مخصصات مشروع تطوير منظومة النقل العام في عمان (وصلة طارق) بنحو (5.815) مليون دينار نظرا لانتهاء المشروع والمبلغ الموجود على المشروع لسداد العجز على قرض التأجير التمويلي الخاص بمشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا.
كما انخفضت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة (611) ألف دينار، وذلك لإعطاء أولوية لإنهاء مشروع حافلات التردد السريع BRT.

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