تأخر تنفيذ النقل الذكي أبرز تحديات رؤية التحديث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان– أكد تقرير حكومي
أن التأخر في تنفيذ أنظمة النقل الذكي (Intelligent transport
System) لأسباب فنية ولوجستية ضمن محور قطاع اللوجستيات والنقل شكل أبرز التحديات في تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي.
وبين تقرير تفاصيل تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي أن التأخر في إعداد نظام وطني متكامل ووثيقة النقل لمشروع منظومة النقل الموحد نتيجة لتعديل الشروط المرجعية وإعادة طرح العطاء كان من بين أبرز التحديات.
ومن أبرز ما تم العمل عليه في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب التقرير، إحالة العطاء للاستشاري للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية للجسر الخاص بمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني، وتسليم الدراسات الهيكلية الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي المرحلة الأولى.
ومن أبرز ما تم العمل عليه أيضا الاستمرار بتحديث وتطوير برنامج القائمة الذهبية والقائمة الفضية وبرنامج القائمة الذهبية الوطنية، حيث تم الانتهاء من رفع المكون الخاص بالقائمة الذهبية على سيرفر الاسيكودا التجريبي وفحصه من الناحية الفنية التقنية.
كما تم الانتهاء من عملية مسح إجراءات الخدمات الوضع الحالي وإعداد التصور المستقبلي لـ(35) خدمة ستفعل على منصة الموافقات والرخص المسبقة.
وفي قطاع جودة الحياة فإن أبرز ما تم العمل عليه تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء) وسيتم زيادة عدد الحافلات بواقع 20 حافلة إضافية.
وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، فيما يتعلق بالمبادرات والأولويات لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، تنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل ( 2023 – 2027 )، وتنفيذ توصيات دراسة تنظيم الشحن الخفيف والمتوسط، وتعديل وإقرار التشريعات الناظمة لقطاع النقل وإعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية (أنظمة وتعليمات) وتحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية(أجهزة الاتصالات البحرية).
كما يشتمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الناقل البحري الأردني وإطلاق منصة توزيع الأحمال الخاص بالحاويات وتنفيذ عطاء تأهيل البنية التحتية لمطار عمان المدني / ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية/مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
ويتضمن البرنامج إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري (عمان-الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي) واستكمال الدراسات والوثائق لاستثمار لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية
(المرحلة الأولى - العقبة – عمان) والتحديث الاستبدالي لأسطول نقل البضائع بالشاحنات لرفع تنافسية الأسطول وليتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود.
وارتفعت موازنة وزارة النقل في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 بمقدار
(15.975.000) دينار مقارنة بإعادة تقدير موازنة العام الحالي، إذ بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في إعادة تقدير لموازنة 2023، 36,446,000 دينار خصص منها
(33,481,000) نفقات رأسمالية و(2,965,000) نفقات جارية، فيما بلغت في الموازنة التقديرية للعام 2024، (52,421,000) دينار (48,835,000 ) دينار نفقات رأسمالية و(3,586,000 ) نفقات جارية.
وانخفضت مخصصات مشروع تطوير منظومة النقل العام في عمان (وصلة طارق) بنحو (5.815) مليون دينار نظرا لانتهاء المشروع والمبلغ الموجود على المشروع لسداد العجز على قرض التأجير التمويلي الخاص بمشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا.
كما انخفضت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة (611) ألف دينار، وذلك لإعطاء أولوية لإنهاء مشروع حافلات التردد السريع BRT.
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