Tuesday, 12 November 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


45.5 مليون دينار تمويل أجنبي لجهات غير ربحية في 10 شهور

11/12/2024 2:56:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو45.5 مليون دينار، بحسب ما أظهر تقرير ملخص التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات والاتحادات التعاونية غير الربحية الصادر عن وحدة التمويل الأجنبي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "الغد" بلغ عدد المشاريع المستفيدة من إجمالي حجم التمويل المقدم لهذه الجمعيات خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الأول (اكتوبر) للعام الحالي، نحو322 مشروعا، منها (5) مشاريع بقيمة 1.444 مليون دينار، نفذت خارج المملكة (القدس وقطاع غزة).
وبلغت نسبة التمويل للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات قرابة57.1 % بينما ناهزت نسبة التمويل للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 40.4 % في حين كانت حصة المؤسسات الأخرى 1.9 %، مقابل ما نسبته أقل من 1 % من حجم التمويل للجمعيات التعاونية.
ومن حيث عدد المشاريع التي استفادت من التمويل، أفاد التقرير بأن 136 جمعية حصلت على تمويل بقيمة 26 مليون دينار خصصت لتنفيذ 214 مشروعا، إذ قدر متوسط حجم تمويل المشروع الواحد 121.4 ألف دينار، بينما حصلت حوالي 68 شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح على تمويل بقيمة 18.4 مليون دينار لتنفيذ 97 مشروعا، حيث بلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 191.5 ألف دينار.
كما حصلت 3 مؤسسات أخرى (غير الشركات والجمعيات ) على تمويل بقيمة 869.5 ألف دينار، خصصت لتنفيذ 5 مشاريع، مقابل تخصيص مبلغ بقيمة 300.3 ألف دينار لـ3 جمعيات تعاونية لتنفيذ 6 مشاريع.
وبلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 173.9 ألف دينار للمؤسسات الأخرى، مقابل 50.15 ألف دينار للجمعيات التعاونية.
وفي ما يتعلق بأولويات وغايات التمويل، كشف التقرير أن قطاع الحماية الاجتماعية حصل على الحصة الكبرى من التمويل، حيث بلغت قيمة التمويل الذي صرف له 9.1 مليون دينار، أي ما نسبته 19.9 % من إجمالي حجم التمويل، حيث خصص هذا المبلغ لتنفيذ 62 مشروعا، وتلاه بعد ذلك قطاع الشباب والذي حصل على تمويل بنحو 6.970 مليون دينار وهو ما يناهز 15.3 %، وتم توجيه التمويل لتنفيد 6 مشاريع.
وجاء بعد ذلك قطاع التعليم بحصوله على تمويل بقيمة 3.6 مليون دينار ما يشكل نسبة 8 % من إجمالي حجم التمويل، وذلك لتنفيذ 25 مشروعا، في حين بلغ حجم التمويل المخصص لقطاع التنمية الاقتصادية حوالي 3.336 مليون دينار، ما يشكل نسبة 7.3 % وخصص لتنفيذ 25 مشروعا، إلى ذلك خصص ما نسبته 6.7 % من إجمالي حجم التمويل لتغطية تكاليف تنيفذ 30 مشروعا في قطاع تمكين المرأة.
فيما بلغ حجم التمويل المخصص للنفقات الإدارية واستدامة الأعمال حوالي 2.95 مليون دينار وهو ما يناهز 6.5 % من إجمالي التمويل، وذلك لتنفيد 22 مشروعا، وحظي قطاع الزراعة بعشرة مشاريع قدرت الكلفة الإجمالية لتنفيذها بما يقارب 2.784 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 % من حجم التمويل الكلي، كما تم تنفيذ 22 مشروعا في قطاع البيئة والتغير المناخي بكلفة إجمالية بلغت 2.636 مليون دينار أي ما نسبته 5.8 % من مجموع حجم التمويل.
واستفاد قطاع العدل والحوكمة من تمويل بقيمة 1.762 مليون دينار ما يناهز نسبته 3.9 %، وذلك لتنفيذ 23 مشروعا، كما خصص تمويل بقيمة 1.706 مليون دينار لقطاع الثقافة والإعلام أو ما نسبته 3.7 %، في المقابل خصص ما قيمته 1.531 مليون دينار لتمويل قطاع التدريب وبناء القدرات بواقع 19 مشروعا ما يشكل 3.4 % من حجم التمويل، بالمقابل خصص ما نسبته 3.3 % من حجم التمويل لقطاع الصحة والرعاية الصحية لتنفيذ 20 مشروعا بكلفة بلغت 1.501 مليون دينار.
أما قطاع المياه خصص له تمويل بقيمة 1.351 مليون دينار وذلك لتغطية تنفيذ 7 مشاريع بما نسبته 3 %، في حظي قطاع السياحة بتنفيذ 8 مشاريع بلغت كلفتها الإجمالية 1.235 مليون دينار، أي ما نسبته 2.7 %، فيما خصص لقطاع البنية التحتية 10 مشاريع بقيمة 1.226 مليون دينار، وكذلك 6 مشاريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة قدرت بـ818 مليون دينار.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة لتمويل الجمعيات والشركات والاتحادات التعاونية غير الربحية في الأردن خلال الفترة (كانون الثاني – تشرين الأول 2024)، إذ قدمت ما نسبته 34.3 % من إجمالي حجم التمويل بما قيمته 15.667 مليون دينار، حيث تم توجيه هذا المبلغ لتنفيذ 99 مشروعا، وجاءت بعد ذلك ألمانيا بحجم تمويل قدر بـ 4.865 مليون دينار وما نسبته نحو 10.7 % من حجم التمويل واستفاد منه 28 مشروعا، وكانت بريطانيا ثالث أكبر ممول لهذه الجمعيات بتقديمها نحو 4.328 مليون دينار أو ما نسبته 9.5 % من إجمالي حجم التمويل، استفادت منه 33 شركة، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة حوالي 43 مشروعا، بتقديمها تمويلا يقدر بـ3.426 مليون دينار، وهو ما يناهز 7.5% من إجمالي حجم التمويل. بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 3.321 مليون دينار أو ما نسبته 7.3 % من إجمالي حجم التمويل، وتم تخصيصه لتنفيذ 11 مشروعا، في حين قدمت سويسرا تمويلا بقيمة 2.570 مليون دينار ما شكل نسبة 5.6 من مجموع حجم التمويل وذلك لتنفيذ 9 مشاريع.

MENAFN12112024000072011014ID1108878311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث