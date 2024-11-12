45.5 مليون دينار تمويل أجنبي لجهات غير ربحية في 10 شهور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو45.5 مليون دينار، بحسب ما أظهر تقرير ملخص التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات والاتحادات التعاونية غير الربحية الصادر عن وحدة التمويل الأجنبي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "الغد" بلغ عدد المشاريع المستفيدة من إجمالي حجم التمويل المقدم لهذه الجمعيات خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني (يناير) حتى تشرين الأول (اكتوبر) للعام الحالي، نحو322 مشروعا، منها (5) مشاريع بقيمة 1.444 مليون دينار، نفذت خارج المملكة (القدس وقطاع غزة).
وبلغت نسبة التمويل للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات قرابة57.1 % بينما ناهزت نسبة التمويل للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 40.4 % في حين كانت حصة المؤسسات الأخرى 1.9 %، مقابل ما نسبته أقل من 1 % من حجم التمويل للجمعيات التعاونية.
ومن حيث عدد المشاريع التي استفادت من التمويل، أفاد التقرير بأن 136 جمعية حصلت على تمويل بقيمة 26 مليون دينار خصصت لتنفيذ 214 مشروعا، إذ قدر متوسط حجم تمويل المشروع الواحد 121.4 ألف دينار، بينما حصلت حوالي 68 شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح على تمويل بقيمة 18.4 مليون دينار لتنفيذ 97 مشروعا، حيث بلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 191.5 ألف دينار.
كما حصلت 3 مؤسسات أخرى (غير الشركات والجمعيات ) على تمويل بقيمة 869.5 ألف دينار، خصصت لتنفيذ 5 مشاريع، مقابل تخصيص مبلغ بقيمة 300.3 ألف دينار لـ3 جمعيات تعاونية لتنفيذ 6 مشاريع.
وبلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 173.9 ألف دينار للمؤسسات الأخرى، مقابل 50.15 ألف دينار للجمعيات التعاونية.
وفي ما يتعلق بأولويات وغايات التمويل، كشف التقرير أن قطاع الحماية الاجتماعية حصل على الحصة الكبرى من التمويل، حيث بلغت قيمة التمويل الذي صرف له 9.1 مليون دينار، أي ما نسبته 19.9 % من إجمالي حجم التمويل، حيث خصص هذا المبلغ لتنفيذ 62 مشروعا، وتلاه بعد ذلك قطاع الشباب والذي حصل على تمويل بنحو 6.970 مليون دينار وهو ما يناهز 15.3 %، وتم توجيه التمويل لتنفيد 6 مشاريع.
وجاء بعد ذلك قطاع التعليم بحصوله على تمويل بقيمة 3.6 مليون دينار ما يشكل نسبة 8 % من إجمالي حجم التمويل، وذلك لتنفيذ 25 مشروعا، في حين بلغ حجم التمويل المخصص لقطاع التنمية الاقتصادية حوالي 3.336 مليون دينار، ما يشكل نسبة 7.3 % وخصص لتنفيذ 25 مشروعا، إلى ذلك خصص ما نسبته 6.7 % من إجمالي حجم التمويل لتغطية تكاليف تنيفذ 30 مشروعا في قطاع تمكين المرأة.
فيما بلغ حجم التمويل المخصص للنفقات الإدارية واستدامة الأعمال حوالي 2.95 مليون دينار وهو ما يناهز 6.5 % من إجمالي التمويل، وذلك لتنفيد 22 مشروعا، وحظي قطاع الزراعة بعشرة مشاريع قدرت الكلفة الإجمالية لتنفيذها بما يقارب 2.784 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 % من حجم التمويل الكلي، كما تم تنفيذ 22 مشروعا في قطاع البيئة والتغير المناخي بكلفة إجمالية بلغت 2.636 مليون دينار أي ما نسبته 5.8 % من مجموع حجم التمويل.
واستفاد قطاع العدل والحوكمة من تمويل بقيمة 1.762 مليون دينار ما يناهز نسبته 3.9 %، وذلك لتنفيذ 23 مشروعا، كما خصص تمويل بقيمة 1.706 مليون دينار لقطاع الثقافة والإعلام أو ما نسبته 3.7 %، في المقابل خصص ما قيمته 1.531 مليون دينار لتمويل قطاع التدريب وبناء القدرات بواقع 19 مشروعا ما يشكل 3.4 % من حجم التمويل، بالمقابل خصص ما نسبته 3.3 % من حجم التمويل لقطاع الصحة والرعاية الصحية لتنفيذ 20 مشروعا بكلفة بلغت 1.501 مليون دينار.
أما قطاع المياه خصص له تمويل بقيمة 1.351 مليون دينار وذلك لتغطية تنفيذ 7 مشاريع بما نسبته 3 %، في حظي قطاع السياحة بتنفيذ 8 مشاريع بلغت كلفتها الإجمالية 1.235 مليون دينار، أي ما نسبته 2.7 %، فيما خصص لقطاع البنية التحتية 10 مشاريع بقيمة 1.226 مليون دينار، وكذلك 6 مشاريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة قدرت بـ818 مليون دينار.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة لتمويل الجمعيات والشركات والاتحادات التعاونية غير الربحية في الأردن خلال الفترة (كانون الثاني – تشرين الأول 2024)، إذ قدمت ما نسبته 34.3 % من إجمالي حجم التمويل بما قيمته 15.667 مليون دينار، حيث تم توجيه هذا المبلغ لتنفيذ 99 مشروعا، وجاءت بعد ذلك ألمانيا بحجم تمويل قدر بـ 4.865 مليون دينار وما نسبته نحو 10.7 % من حجم التمويل واستفاد منه 28 مشروعا، وكانت بريطانيا ثالث أكبر ممول لهذه الجمعيات بتقديمها نحو 4.328 مليون دينار أو ما نسبته 9.5 % من إجمالي حجم التمويل، استفادت منه 33 شركة، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة حوالي 43 مشروعا، بتقديمها تمويلا يقدر بـ3.426 مليون دينار، وهو ما يناهز 7.5% من إجمالي حجم التمويل. بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 3.321 مليون دينار أو ما نسبته 7.3 % من إجمالي حجم التمويل، وتم تخصيصه لتنفيذ 11 مشروعا، في حين قدمت سويسرا تمويلا بقيمة 2.570 مليون دينار ما شكل نسبة 5.6 من مجموع حجم التمويل وذلك لتنفيذ 9 مشاريع.
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