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السياح العرب الأكثر إنفاقا في الأردن

11/12/2024 2:56:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- تصدر العرب قائمة السياح الأكثر إنفاقا في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت قيمته 1.945 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن حجم إنفاق الزوار العرب ارتفع بنسبة بلغت 14 %، إذ بلغ سابقا 1.713 مليار دينار.
وشكلت نسبة مساهمة إنفاق الزوار العرب من إجمالي إنفاق الزوار الدوليين نحو 49 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 41 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع حجم إجمالي إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 4.2 %، خلال فترتي المقارنة.
وبلغ حجم إنفاق مختلف الزوار الدوليين 3.950 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 4.125 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الوزارية أن حجم إنفاق الزوار من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين)، بلغ نحو 1.343 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 4.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها إنفاق المغتربين نحو 1.281 مليار دينار.
وشكلت نسبة إنفاق المغتربين من إجمالي حجم إنفاق الزوار الدوليين، نحو 34 %.
وهبط حجم إنفاق الجنسية الأجنبية بمختلف دولها بسنبة 62 %، ليصل إلى 661.4 مليون دينار مقارنة مع 1.713 مليار دينار.
وشكلت نسبة مساهمة إنفاق الزوار الأجانب نحو 16 %، من إجمالي إنفاق الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الماضية.
وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإن إنفاق المقيمين في الأردن يشمل التعليم، السياحة والعلاج.
ويذكر أن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة، تراجعت بنسبة 7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الزوار الدوليين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 4.702 مليون سائح مقارنة بـ 5.058 مليون، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع يزيد على 356 ألف سائح.

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