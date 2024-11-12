السياح العرب الأكثر إنفاقا في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- تصدر العرب قائمة السياح الأكثر إنفاقا في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت قيمته 1.945 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن حجم إنفاق الزوار العرب ارتفع بنسبة بلغت 14 %، إذ بلغ سابقا 1.713 مليار دينار.
وشكلت نسبة مساهمة إنفاق الزوار العرب من إجمالي إنفاق الزوار الدوليين نحو 49 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 41 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع حجم إجمالي إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 4.2 %، خلال فترتي المقارنة.
وبلغ حجم إنفاق مختلف الزوار الدوليين 3.950 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 4.125 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الوزارية أن حجم إنفاق الزوار من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين)، بلغ نحو 1.343 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 4.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها إنفاق المغتربين نحو 1.281 مليار دينار.
وشكلت نسبة إنفاق المغتربين من إجمالي حجم إنفاق الزوار الدوليين، نحو 34 %.
وهبط حجم إنفاق الجنسية الأجنبية بمختلف دولها بسنبة 62 %، ليصل إلى 661.4 مليون دينار مقارنة مع 1.713 مليار دينار.
وشكلت نسبة مساهمة إنفاق الزوار الأجانب نحو 16 %، من إجمالي إنفاق الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الماضية.
وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإن إنفاق المقيمين في الأردن يشمل التعليم، السياحة والعلاج.
ويذكر أن أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة، تراجعت بنسبة 7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الزوار الدوليين في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 4.702 مليون سائح مقارنة بـ 5.058 مليون، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع يزيد على 356 ألف سائح.
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