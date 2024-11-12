Tuesday, 12 November 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأسباب دينية.. لاعب كرة قدم يعلن اعتزاله

11/12/2024 2:56:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن لاعب كرة قدم أوروبي، اعتزاله اللعبة نهائيا لأسباب دينية. وقالت وسائل إعلام رياضية، إن "السويسري الصاعد سيلفان فالنر، صاحب الـ 22 عامًا، اتخذ قرارًا مفاجئًا بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية وقطع تجربته مع فريق بلاو فايس لينز الناشط في الدوري النمساوي.


وانضم اللاعب السويسري إلى فريقه النمساوي قادمًا من فريق زيوريخ السويسري منذ شهرين فقط ولكنه اعتزل بشكل مفاجئ، وخاض هذا الموسم 13 مباراة بقميص فريقه كما لعب للمنتخب السويسري تحت 21 عامًا.


وقال اللاعب: "أنا مسيحي متدين ونحن نلعب مبارياتنا يوم السبت أو الأحد وأنا أريد أن تكون هذه الأيام راحة لي وفرصة لممارسة طقوسي الدينية وقراءة الكتاب المقدس".


وتفاعل ميلوس مالينوفيتش، المدير الرياضي للنادي النمساوي، مع قرار اعتزال اللاعب، مؤكدًا أنها مفاجأة كبرى بالنسبة له خاصة أنه لاعب شاب وما زال في بداية مشواره الاحترافي. وكالات

MENAFN12112024000072011014ID1108878308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث