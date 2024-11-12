لأسباب دينية.. لاعب كرة قدم يعلن اعتزاله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن لاعب كرة قدم أوروبي، اعتزاله اللعبة نهائيا لأسباب دينية. وقالت وسائل إعلام رياضية، إن "السويسري الصاعد سيلفان فالنر، صاحب الـ 22 عامًا، اتخذ قرارًا مفاجئًا بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية وقطع تجربته مع فريق بلاو فايس لينز الناشط في الدوري النمساوي.
وانضم اللاعب السويسري إلى فريقه النمساوي قادمًا من فريق زيوريخ السويسري منذ شهرين فقط ولكنه اعتزل بشكل مفاجئ، وخاض هذا الموسم 13 مباراة بقميص فريقه كما لعب للمنتخب السويسري تحت 21 عامًا.
وقال اللاعب: "أنا مسيحي متدين ونحن نلعب مبارياتنا يوم السبت أو الأحد وأنا أريد أن تكون هذه الأيام راحة لي وفرصة لممارسة طقوسي الدينية وقراءة الكتاب المقدس".
وتفاعل ميلوس مالينوفيتش، المدير الرياضي للنادي النمساوي، مع قرار اعتزال اللاعب، مؤكدًا أنها مفاجأة كبرى بالنسبة له خاصة أنه لاعب شاب وما زال في بداية مشواره الاحترافي. وكالات
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