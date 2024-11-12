لأسباب دينية.. لاعب كرة قدم يعلن اعتزاله

أعلن كرة قدم أوروبي، اعتزاله اللعبة نهائيا لأسباب دينية. وقالت وسائل إعلام رياضية، إن "السويسري الصاعد سيلفان فالنر، صاحب الـ 22 عامًا، اتخذ قرارًا مفاجئًا بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية وقطع تجربته مع فريق بلاو فايس لينز الناشط في النمساوي.



وانضم اللاعب السويسري إلى فريقه النمساوي قادمًا من فريق زيوريخ السويسري منذ شهرين فقط ولكنه اعتزل بشكل مفاجئ، وخاض هذا الموسم 13 بقميص فريقه كما لعب للمنتخب السويسري تحت 21 عامًا.



وقال اللاعب: "أنا مسيحي متدين ونحن نلعب مبارياتنا يوم السبت أو الأحد وأنا أريد أن تكون هذه الأيام راحة لي وفرصة لممارسة طقوسي الدينية وقراءة الكتاب المقدس".



وتفاعل ميلوس مالينوفيتش، المدير الرياضي للنادي النمساوي، مع قرار اعتزال اللاعب، مؤكدًا أنها مفاجأة كبرى بالنسبة له خاصة أنه لاعب شاب وما زال في بداية مشواره الاحترافي. وكالات