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أبو ارشيد رئيسا لنادي المقاولين الأردنيين

11/12/2024 2:56:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - انتخبت الهيئة العامة لنادي المقاولين الأردنيين أمس مهند وديع أبو ارشيد رئيسا للنادي للسنوات الثلاث القادمة وفاز في الإنتخابات كذلك بالتزكية الأعضاء كل من : ابراهيم الشرمان ومحمد فاضل وعادل عرموش ومحمود الصرايرة وعمر أبو حليمة ومحمد نيروخ وعلى الوحش وشادي أبو سل.
ويعقد مجلس الإدارة الجديد غدا الأربعاء جلسته الأولى برئاسة أبو ارشيد لتوزيع المناصب بين الأعضاء.
وقال أبو ارشيد :" اتوجه بالشكر للهيئة العامة على الثقة التي منحوني اياها، وسنعمل مع المجلس الجديد وبتظافر جهود الجميع لتطوير النادي لتحقيق، وسنعمل جاهدين داخل إدارة النادي على توسيع المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية، حيث ، يعد نادي المقاولين من الأندية النوعية في المملكة"

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