أبو ارشيد رئيسا لنادي المقاولين الأردنيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
انتخبت الهيئة العامة لنادي المقاولين
الأردنيين أمس مهند وديع أبو ارشيد رئيسا للنادي للسنوات الثلاث القادمة وفاز في
الإنتخابات كذلك بالتزكية الأعضاء كل من : ابراهيم الشرمان ومحمد فاضل وعادل عرموش
ومحمود الصرايرة وعمر أبو حليمة ومحمد نيروخ وعلى الوحش وشادي أبو سل.
ويعقد مجلس الإدارة الجديد غدا الأربعاء جلسته الأولى برئاسة أبو ارشيد لتوزيع
المناصب بين الأعضاء.
وقال أبو ارشيد :" اتوجه بالشكر للهيئة
العامة على الثقة التي منحوني اياها، وسنعمل مع المجلس الجديد وبتظافر جهود الجميع
لتطوير النادي لتحقيق، وسنعمل جاهدين داخل إدارة النادي على توسيع المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية
والإجتماعية، حيث ، يعد نادي المقاولين من الأندية
النوعية في المملكة"
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