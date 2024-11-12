تركيا ترفض استضافة مباراة مكابي تل أبيب وبشكتاش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسببت الأحداث التي اندلعت عقب مباراة فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي و"أياكس أمستردام" الهولندي، الخميس الماضي، في رفض تركيا استضافة المباراة المقبلة للفريق الإسرائيلي.
وبعد قرار تركيا برفض استضافة مباراة الفريق الإسرائيلي أمام بشكتاش التركي، تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأعلن نقل المباراة إلى المجر.
وبحسب قرار "يويفا"، ستتم إقامة المباراة بين مكابي تل أبيب وبشكتاش التركي، في الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب مدينة ديبريتشن، على بعد نحو 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست.
وقرر "يويفا" أن تقام المباراة دون جماهير، وفقا لطلب السلطات المجرية.
ويأتي القرار بعد الأزمة الأخيرة، التي تسببت فيها مباراة مكابي تل أبيب وأيكس أمستردام، الخميس الماضي، حيث اندلعت مواجهات بين الجماهير الإسرائيلية والجماهير العربية الداعمة لفلسطين.
وقالت الشرطة الهولندية إن الجماهير الإسرائيلية قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية تضمنت إحراق علم فلسطين وتلى ذلك مواجهات مع جماهير داعمة لفلسطين، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 100 ألف شخص بين شهيد وجريح. وكالات
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