Tuesday, 12 November 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا ترفض استضافة مباراة مكابي تل أبيب وبشكتاش

11/12/2024 2:56:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تسببت الأحداث التي اندلعت عقب مباراة فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي و"أياكس أمستردام" الهولندي، الخميس الماضي، في رفض تركيا استضافة المباراة المقبلة للفريق الإسرائيلي.


وبعد قرار تركيا برفض استضافة مباراة الفريق الإسرائيلي أمام بشكتاش التركي، تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأعلن نقل المباراة إلى المجر.


وبحسب قرار "يويفا"، ستتم إقامة المباراة بين مكابي تل أبيب وبشكتاش التركي، في الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب مدينة ديبريتشن، على بعد نحو 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست.


وقرر "يويفا" أن تقام المباراة دون جماهير، وفقا لطلب السلطات المجرية.

ويأتي القرار بعد الأزمة الأخيرة، التي تسببت فيها مباراة مكابي تل أبيب وأيكس أمستردام، الخميس الماضي، حيث اندلعت مواجهات بين الجماهير الإسرائيلية والجماهير العربية الداعمة لفلسطين.

وقالت الشرطة الهولندية إن الجماهير الإسرائيلية قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية تضمنت إحراق علم فلسطين وتلى ذلك مواجهات مع جماهير داعمة لفلسطين، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 100 ألف شخص بين شهيد وجريح. وكالات

اقرأ أيضاً:

لماذا يكرهوننا؟ ليس لكوننا يهودا

الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

MENAFN12112024000072011014ID1108878306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث