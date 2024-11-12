أميرتي وحبيبتي.. رونالدو يهنئ ابنته بعيد ميلادها (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يولي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي أهمية كبرى لحياته الأسرية بعيدًا عن النجاحات التي يحققها في ملاعب كرة القدم والشهرة الساحقة التي يحظى بها على منصات التواصل كواحد من أكبر أساطير الكرة في العالم والأكثر تأثيرًا وإلهامًا في الأجيال الحالية.
وبعدما ظهر مرارًا مع ابنه كريستيانو جونيور، لاعب فئة الناشئين بنادي النصر، في كثير من المناسبات، وخصوصًا في التدريبات داخل صالة الرياضة في منزله، يحرص رونالدو على الاحتفال بالمناسبات العائلية وأعياد الميلاد، حيث نشر اليوم الثلاثاء صورة تجمعه بابنته الكبرى آلانا مارتينا، وذلك بمناسبة حلول عيد ميلادها السابع.
ووجه قائد النصر السعودي رسالة حب إلى ابنته آلانا مارتينا كتب فيها: "7 سنوات لأميرتي .. تهنئتي لك بذكرى ميلادك.. كل الحب يا حبيبتي".
ونقلت بعض منصات التواصل عن رونالدو أنه تحدث عن احتفال ابنته بعيد ميلادها بالقول على حساباته الرسمية:"الساعة الآن الواحدة صباحًا في السعودية كنت سأكون نائمًا، ولكن اليوم هو عيد ميلاد ابنتي، قالت "أبي، لماذا لست موجودًا في عيد ميلادي؟"
وأظهرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل أن رونالدو لا يفوّت إطلاقًا احتفاله بأعياد ميلاد أبنائه الخمسة وكذلك صديقته جورجينا.
كما يشارك النجم البرتغالي متابعيه عبر منصات التواصل أغلب المناسبات العائلية وكذلك أوقات من حضور أفراد أسرته في مدرجات الملاعب عندما يشارك في مبارياته مع النصر السعودي.
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