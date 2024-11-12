أميرتي وحبيبتي.. رونالدو يهنئ ابنته بعيد ميلادها (صورة)

يولي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي أهمية كبرى لحياته الأسرية بعيدًا عن النجاحات التي يحققها في والشهرة الساحقة التي يحظى بها على منصات التواصل كواحد من أكبر أساطير الكرة في العالم والأكثر تأثيرًا وإلهامًا في الأجيال الحالية.



وبعدما ظهر مرارًا مع ابنه كريستيانو جونيور، فئة الناشئين بنادي النصر، في كثير من المناسبات، وخصوصًا في التدريبات داخل صالة الرياضة في منزله، يحرص رونالدو على الاحتفال بالمناسبات العائلية وأعياد الميلاد، حيث نشر اليوم الثلاثاء صورة تجمعه بابنته الكبرى آلانا مارتينا، وذلك بمناسبة حلول عيد ميلادها السابع.

ووجه قائد النصر السعودي رسالة حب إلى ابنته آلانا مارتينا كتب فيها: "7 سنوات لأميرتي .. تهنئتي لك بذكرى ميلادك.. كل الحب يا حبيبتي".

ونقلت بعض منصات التواصل عن رونالدو أنه تحدث عن احتفال ابنته بعيد ميلادها بالقول على حساباته الرسمية:"الساعة الآن الواحدة صباحًا في السعودية كنت سأكون نائمًا، ولكن اليوم هو عيد ميلاد ابنتي، قالت "أبي، لماذا لست موجودًا في عيد ميلادي؟"

وأظهرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل أن رونالدو لا يفوّت إطلاقًا احتفاله بأعياد ميلاد أبنائه الخمسة وكذلك صديقته جورجينا.



كما يشارك النجم البرتغالي متابعيه عبر منصات التواصل أغلب المناسبات العائلية وكذلك أوقات من حضور أفراد أسرته في مدرجات الملاعب عندما يشارك في مبارياته مع النصر السعودي.