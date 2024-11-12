وفاة لاعب دولي شاب في حادث مؤسف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي كيتو، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإكوادوري اليوم الثلاثاء وفاة لاعبه الشاب ماركو أنغولو متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها بعد حادث سير مروع في 7 اكتوبر الماضي.
ونعى نادي كيتو، ورابطة دوري المحترفين في الإكوادور، اللاعب أنغولو، الذي توفي عن عمر 22 عاما، بعد مسيرة قصيرة جدا في عالم كرة القدم، خاض خلالها تجربة في الدوري الأمريكي للمحترفين كما حمل قميص منتخب بلاده في مناسبات قليلة.
ووفقا لما أودرته تقارير إخبارية محلية، وقع حادث السير يوم 7 أكتوبر 2024، بعد يوم واحد من آخر مباراة شارك فيها ماركو أنغولو ضمن دوري المحترفين الإكوادوري وجمعت بين فريقه ليغا ديبورتيفو كيتو وأورينسي (2 ـ 0).
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد الحادث الذي وقع جنوب العاصمة الإكوادورية كيتو، حيث كان أنغولو يركب سيارته برفقة 4 أشخاص آخرين، خضع لاعب الوسط لعدة عمليات جراحية وقضى أكثر من أسبوع في العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته فجر الثلاثاء.
وأسفر الحادث عن وفاة أنغولو وشخصين آخرين فيما تعرض راكبان آخران لإصابات بليغة جدا.
وقال نادي ليغا كيتو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، في بيان صباح الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى، نأسف لإبلاغكم بوفاة لاعبنا العزيز ماركو أنغولو، ننقل تعازينا لعائلته وأحبائه، إن رحيله خسارة لا تعوض وستترك بصمة لا تمحى في قلوبنا."
وخاض أنغولو 16 مباراة مع النادي، كما لعب مع نادي سينسيناتي في الدوري الأمريكي للمحترفين، على سبيل الإعارة.
وظهر اللاعب لأول مرة مع منتخب الإكوادور في نوفمبر 2022، حيث شارك كبديل في التعادل السلبي أمام العراق، وخاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب بلاده.
بدوره نعى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لاعبه بالقول: "لم يكن ماركو لاعبًا رائعًا فحسب، بل كان أيضًا زميلًا رائعًا في الفريق. لقد ترك حزنًا عميقًا في قلوبنا، ارقد بسلام يا أنغوليتو".
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