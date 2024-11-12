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وفاة لاعب دولي شاب في حادث مؤسف

11/12/2024 2:56:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن نادي كيتو، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإكوادوري اليوم الثلاثاء وفاة لاعبه الشاب ماركو أنغولو متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها بعد حادث سير مروع في 7 اكتوبر الماضي.


ونعى نادي كيتو، ورابطة دوري المحترفين في الإكوادور، اللاعب أنغولو، الذي توفي عن عمر 22 عاما، بعد مسيرة قصيرة جدا في عالم كرة القدم، خاض خلالها تجربة في الدوري الأمريكي للمحترفين كما حمل قميص منتخب بلاده في مناسبات قليلة.


ووفقا لما أودرته تقارير إخبارية محلية، وقع حادث السير يوم 7 أكتوبر 2024، بعد يوم واحد من آخر مباراة شارك فيها ماركو أنغولو ضمن دوري المحترفين الإكوادوري وجمعت بين فريقه ليغا ديبورتيفو كيتو وأورينسي (2 ـ 0).

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد الحادث الذي وقع جنوب العاصمة الإكوادورية كيتو، حيث كان أنغولو يركب سيارته برفقة 4 أشخاص آخرين، خضع لاعب الوسط لعدة عمليات جراحية وقضى أكثر من أسبوع في العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته فجر الثلاثاء.

وأسفر الحادث عن وفاة أنغولو وشخصين آخرين فيما تعرض راكبان آخران لإصابات بليغة جدا.

وقال نادي ليغا كيتو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، في بيان صباح الثلاثاء: "ببالغ الحزن والأسى، نأسف لإبلاغكم بوفاة لاعبنا العزيز ماركو أنغولو، ننقل تعازينا لعائلته وأحبائه، إن رحيله خسارة لا تعوض وستترك بصمة لا تمحى في قلوبنا."

وخاض أنغولو 16 مباراة مع النادي، كما لعب مع نادي سينسيناتي في الدوري الأمريكي للمحترفين، على سبيل الإعارة.

وظهر اللاعب لأول مرة مع منتخب الإكوادور في نوفمبر 2022، حيث شارك كبديل في التعادل السلبي أمام العراق، وخاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب بلاده.

بدوره نعى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لاعبه بالقول: "لم يكن ماركو لاعبًا رائعًا فحسب، بل كان أيضًا زميلًا رائعًا في الفريق. لقد ترك حزنًا عميقًا في قلوبنا، ارقد بسلام يا أنغوليتو".

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