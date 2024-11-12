لماذا يعاني برشلونة في غياب يامال؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى برشلونة هزيمة مريرة قبل التوقف الدولي بالخسارة خارج دياره أمام ريال سوسييداد بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الإسباني.
وجاءت هزيمة برشلونة تزامناً مع إصابة لامين يامال نجم الفريق في كاحل القدم والتي أبعدته عن مباراة سوسييداد.
وتكررت معاناة برشلونة في غياب يامال بعدما تلقى خسارة سابقة أمام أوساسونا بنتيجة 2-4 في الدوري الإسباني هذا الموسم بينما كان يامال بديلاً.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أسباب معاناة برشلونة في غياب يامال هذا الموسم:
مساهمة لافتة
يلعب يامال دوراً كبيراً في انتصارات برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.
وسجل اللاعب الصاعد صاحب الـ17 عامًا 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه في 16 مباراة لعبها هذا الموسم.
ويعتمد برشلونة بشكل واضح مع المدرب فليك في خططه على يامال الذي يجيد استغلال مهاراته الرائعة وتميزه بالقدم اليسرى في الدخول إلى عمق الملعب والتسديد المباشر لمرمى المنافسين.
ويمنح يامال مدربه فليك حلولاً تكتيكية أيضًا بفتح مساحات للحركة لزميله رافينيا الذي يعيش حالة تألق لافتة في الموسم بفضل اهتمام مدافعي المنافسين برقابة يامال.
ضعف البديل
يعاني برشلونة في غياب يامال ليس فقط بسبب تأثيره الرائع في المستطيل الأخضر ولكن أيضاً لغياب اللاعب البديل الذي يقدم نفس المستوى.
وقال هانز فليك قبل مباراة ريال سوسييداد عبر حساب برشلونة إن فريقه يملك بديلاً مناسباً وهو فيرمين لوبيز الذي يجيد أداء نفس الدور.
ولكن الواقع أثبت عكس ذلك لأن لوبيز لم يشارك هذا الموسم مع برشلونة سوى خلال 322 دقيقة فقط وسجل هدفاً وصنع هدفين.
وخلال مباراة أوساسونا، لم يوجه لوبيز أي تسديدة تجاه المرمى كما أنه لم يمرر أي كرة عرضية صحيحة وفقد الاستحواذ 6 مرات وهو ما أثبت أنه لاعب غير مقنع لتعويض يامال.
سيناريو ميسي يتكرر
يبدو أن سيناريو ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسبق في طريقه للتكرار مع العملاق الكتالوني.
وعانى برشلونة بشكل واضح بعد رحيل ليونيل ميسي في صيف 2021 عقب نهاية عقده وابتعد عن التتويج بالبطولات القارية كما أن الفريق عانى بشكل واضح هجومياً.
ووجد برشلونة ضالته في الواعد يامال ولكن تأثير غيابه يبدو واضحاً على الفريق الكتالوني.
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