لماذا يعاني برشلونة في غياب يامال؟

تلقى برشلونة هزيمة مريرة قبل التوقف الدولي بالخسارة خارج دياره أمام ريال سوسييداد بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الإسباني.



وجاءت هزيمة برشلونة تزامناً مع إصابة لامين يامال نجم الفريق في كاحل القدم والتي أبعدته عن سوسييداد.



وتكررت معاناة برشلونة في غياب يامال بعدما تلقى خسارة سابقة أمام أوساسونا بنتيجة 2-4 في الإسباني هذا الموسم بينما كان يامال بديلاً.



وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أسباب معاناة برشلونة في غياب يامال هذا الموسم:



مساهمة لافتة

يلعب يامال دوراً كبيراً في انتصارات برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.



وسجل اللاعب الصاعد صاحب الـ17 عامًا 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه في 16 مباراة لعبها هذا الموسم.



ويعتمد برشلونة بشكل واضح مع المدرب فليك في خططه على يامال الذي يجيد استغلال مهاراته الرائعة وتميزه بالقدم اليسرى في الدخول إلى عمق الملعب والتسديد المباشر لمرمى المنافسين.



ويمنح يامال مدربه فليك حلولاً تكتيكية أيضًا بفتح مساحات للحركة لزميله رافينيا الذي يعيش حالة تألق لافتة في الموسم بفضل اهتمام مدافعي المنافسين برقابة يامال.

ضعف البديل

يعاني برشلونة في غياب يامال ليس فقط بسبب تأثيره الرائع في المستطيل الأخضر ولكن أيضاً لغياب اللاعب البديل الذي يقدم نفس المستوى.



وقال هانز فليك قبل مباراة ريال سوسييداد عبر حساب برشلونة إن فريقه يملك بديلاً مناسباً وهو فيرمين لوبيز الذي يجيد أداء نفس الدور.



ولكن الواقع أثبت عكس ذلك لأن لوبيز لم يشارك هذا الموسم مع برشلونة سوى خلال 322 دقيقة فقط وسجل هدفاً وصنع هدفين.



وخلال مباراة أوساسونا، لم يوجه لوبيز أي تسديدة تجاه المرمى كما أنه لم يمرر أي كرة عرضية صحيحة وفقد الاستحواذ 6 مرات وهو ما أثبت أنه لاعب غير مقنع لتعويض يامال.

سيناريو ميسي يتكرر

يبدو أن سيناريو ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسبق في طريقه للتكرار مع العملاق الكتالوني.



وعانى برشلونة بشكل واضح بعد رحيل ليونيل ميسي في صيف 2021 عقب نهاية عقده وابتعد عن التتويج بالبطولات القارية كما أن الفريق عانى بشكل واضح هجومياً.



ووجد برشلونة ضالته في الواعد يامال ولكن تأثير غيابه يبدو واضحاً على الفريق الكتالوني.