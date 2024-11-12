طريد برشلونة.. البرازيلي فيتور روكي ينقلب على زوجته (صور)

أشعل البرازيلي فيتور روكي، نادي ريال بيتيس، ونجم برشلونة السابق، الأجواء مع زوجته دايانا لينز، بتصرف مثير للجدل.



قبل أشهر، أثارت دايانا لينز المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بعد قرارها بالزواج من مهاجم ريال بيتيس البالغ من العمر 19 عامًا آنذاك.



وعندما سألها أحد المعجبين عن فارق السن بينهما خلال جلسة أسئلة وأجوبة استضافتها على "قصص إنستغرام" الخاصة بها، ردت: "عمري 24 عامًا.. لم أهتم أبدًا حتى لأنني لم أكن أعرف عمره عندما تحدثنا، إنه ناضج جدًا، إنه أكبر مني كثيرًا.. بالتأكيد من خلال تربيته ومهنته، كان عليه أن ينضج في وقت مبكر من عمره، مهنته تتطلب النضج".



ولكن يبدو أن فيتور روكي، وزوجته دايانا لينز قد توقفا عن متابعة بعضهما البعض على إنستغرام، بعد عام واحد من زواجهما.



وأثار هذا الإجراء الكثير من الشائعات، حول وجود أزمة بين الثنائي، أدت إلى توقف متابعة بعضهما البعض على إنستغرام.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام روكي بمسح صور زفافهما من صفحته، ولم يترك سوى صور خطوبتهما.

يذكر أن دايانا لينز، سببت الكثير من المشاكل لزوجها روكي، خلال تواجده في برشلونة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.



وعانى روكي من قلة مشاركاته مع برشلونة منذ توقيعه للفريق في العام الماضي، قادماً من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، قبل أن يرحل معارًا إلى بيتيس.

وتسبب جلوس روكي احتياطيًا، في قيام دايانا لينز بمهاجمة تشافي، ما أثر على علاقته باللاعب.ويتألق روكي مع نادي ريال بيتيس الإسباني، حاليًا، بعد رحيله عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم المنصرم، حيث أطلق عليه لقب "طريد برشلونة".

وسجل روكي 3 أهداف في 10 مباريات بكل البطولات التي شارك بها مع بيتيس حتى الآن.