طريد برشلونة.. البرازيلي فيتور روكي ينقلب على زوجته (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشعل البرازيلي فيتور روكي، لاعب نادي ريال بيتيس، ونجم برشلونة السابق، الأجواء مع زوجته دايانا لينز، بتصرف مثير للجدل.
قبل أشهر، أثارت دايانا لينز المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بعد قرارها بالزواج من مهاجم ريال بيتيس البالغ من العمر 19 عامًا آنذاك.
وعندما سألها أحد المعجبين عن فارق السن بينهما خلال جلسة أسئلة وأجوبة استضافتها على "قصص إنستغرام" الخاصة بها، ردت: "عمري 24 عامًا.. لم أهتم أبدًا حتى لأنني لم أكن أعرف عمره عندما تحدثنا، إنه ناضج جدًا، إنه أكبر مني كثيرًا.. بالتأكيد من خلال تربيته ومهنته، كان عليه أن ينضج في وقت مبكر من عمره، مهنته تتطلب النضج".
ولكن يبدو أن فيتور روكي، وزوجته دايانا لينز قد توقفا عن متابعة بعضهما البعض على إنستغرام، بعد عام واحد من زواجهما.
وأثار هذا الإجراء الكثير من الشائعات، حول وجود أزمة بين الثنائي، أدت إلى توقف متابعة بعضهما البعض على إنستغرام.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام روكي بمسح صور زفافهما من صفحته، ولم يترك سوى صور خطوبتهما.
يذكر أن دايانا لينز، سببت الكثير من المشاكل لزوجها روكي، خلال تواجده في برشلونة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز.
وعانى روكي من قلة مشاركاته مع برشلونة منذ توقيعه للفريق في العام الماضي، قادماً من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، قبل أن يرحل معارًا إلى بيتيس.
وتسبب جلوس روكي احتياطيًا، في قيام دايانا لينز بمهاجمة تشافي، ما أثر على علاقته باللاعب.
ويتألق روكي مع نادي ريال بيتيس الإسباني، حاليًا، بعد رحيله عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم المنصرم، حيث أطلق عليه لقب "طريد برشلونة".
وسجل روكي 3 أهداف في 10 مباريات بكل البطولات التي شارك بها مع بيتيس حتى الآن.
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