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سحب قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم للشابات

11/12/2024 2:56:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- سحبت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشابات، والتي تستضيفها مدينة العقبة خلال الفترة من 28 الحالي حتى 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ، بمشاركة 5 منتخبات إلى جانب المستضيف (سوريا، فلسطين، السعودية، لبنان).
ويفتتح المنتخب الوطني تحت 20 عاما مشواره بالبطولة بمواجهة لبنان مساء الخميس 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ثم يلاقي السعودية مساء السبت 30، ويليها مواجهة سوريا 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويختتم مشاركته أمام فلسطين 6 من الشهر ذاته، حيث تقام جميع المباريات عند السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة.
وتلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد البطل وصاحب المركز الثاني والثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.
في المقابل، يواصل المنتخب تدريباته اليومية استعدادا للبطولة، حيث يلاقي هونغ كونغ ودياً في عمان يومي 18 و 21 على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي تحت 20 عاما ، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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