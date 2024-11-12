برشلونة يضع المصري مرموش على قائمة أهدافه لتعزيز الهجوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية عن رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم، في ظل صعوبة التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بسبب الأوضاع الاقتصادية للنادي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة وضع مرموش ضمن قائمة تضم عدة لاعبين ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، ويعود اختيار النجم المصري كونه يجيد اللعب في كافة مراكز الهجوم.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: يأتي اهتمام برشلونة بمرموش أيضاً بسبب إجادته في تنفيذ الركلات الحرة، إذ سجل أهدافاً من ركلات حرة في آخر ثلاث مباريات على التوالي، وهو ما لا يجيده أغلب لاعبي الفريق، خاصة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وزاد التقرير: يحظى برشلونة بعلاقة جيدة مع الشركة التي تملك حقوق وكالة اللاعب المصري، إذ تدير أيضاً أعمال نجم الفريق فيرمين لوبيز أيضًا.
وتبلغ القيمة السوقية مرموش البالغ من العمر 25 عاماً، 40 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ليفربول، كما سبق وأن ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فرانفكورت يقدر سعره بما يقرب من 45 مليون يورو.
ويتصدر مرموش حالياً قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.
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