برشلونة يضع المصري مرموش على قائمة أهدافه لتعزيز الهجوم

كشفت تقارير صحافية عن رغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم، في ظل صعوبة التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بسبب الأوضاع الاقتصادية للنادي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة وضع مرموش ضمن قائمة تضم عدة لاعبين ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، ويعود اختيار النجم المصري كونه يجيد اللعب في كافة مراكز الهجوم.



وأضافت الصحيفة الإسبانية: يأتي اهتمام برشلونة بمرموش أيضاً بسبب إجادته في تنفيذ الركلات الحرة، إذ سجل أهدافاً من ركلات حرة في آخر ثلاث مباريات على التوالي، وهو ما لا يجيده أغلب لاعبي الفريق، خاصة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وزاد التقرير: يحظى برشلونة بعلاقة جيدة مع الشركة التي تملك حقوق وكالة اللاعب المصري، إذ تدير أيضاً أعمال نجم الفريق فيرمين لوبيز أيضًا.

وتبلغ القيمة السوقية مرموش البالغ من العمر 25 عاماً، 40 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ليفربول، كما سبق وأن ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فرانفكورت يقدر سعره بما يقرب من 45 مليون يورو.



ويتصدر مرموش حالياً قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا بالتساوي مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.