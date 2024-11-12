الآسيوي ينقل مباراة الوحدات واسبهان الإيراني للدوحة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الوحدات و مضيفه فريق اسبهان الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة.



وكان من المقرر إقامة المباراة في العاصمة الإيرانية طهران يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يتم نقلها رسميا إلى الدوحة في نفس الموعد.