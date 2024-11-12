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الآسيوي ينقل مباراة الوحدات واسبهان الإيراني للدوحة

11/12/2024 2:56:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الوحدات و مضيفه فريق اسبهان الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة.


وكان من المقرر إقامة المباراة في العاصمة الإيرانية طهران يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يتم نقلها رسميا إلى الدوحة في نفس الموعد.

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