الآسيوي ينقل مباراة الوحدات واسبهان الإيراني للدوحة

الآسيوي ينقل مباراة الوحدات واسبهان الإيراني للدوحة
التاريخ
11/12/2024 2:56:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الوحدات و مضيفه فريق اسبهان الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وكان من المقرر إقامة المباراة في العاصمة الإيرانية طهران يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يتم نقلها رسميا إلى الدوحة في نفس الموعد.
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