رسائل مبطنة من صلاح ووكيل أعماله إلى ليفربول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت الحرب بين النجم المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول الإنجليزي وذلك مع بقاء أقل من شهرين على نهاية عقده مع الفريق، إذ عاد وكيله رامي عباس عيسى إلى إرسال الرسائل المبطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يلوح الهداف المصري بورقة نادِ أوروبي كبير كوسيلة للضغط على ناديه الحالي.
وينتهي عقد محمد صلاح، خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، مع النادي الأحمر نهاية الموسم الجاري وسيكون متاحاً للتوقيع مع أي فريق آخر ابتداء من الأول من يناير المقبل.
وكشف فوريان بليتنبرغ الصحفي في شبكة "سكاي" الرياضية مساء يوم الاثنين أن صلاح وناديه في مفاوضات لتجديد العقد الحالي، إذ كتب عبر حسابه على "إكس": صلاح يتفاوض مع إدارة ليفربول حالياً على تمديد العقد لما بعد 2025، لكن الاتفاق بين الطرفين ما زال بعيداً جداً.
وواصل: صلاح لديه خيارات مهمة في أحد أندية أوروبا.
وإلى ذلك، عاد وكيله رامي عباس عيسى إلى منصة "إكس" مجدداً بعد غياب، إذ اقتبس تغريدة من حساب الدوري الإنجليزي الممتاز عن أرقام صلاح، وكتب عنها: إنه اللاعب الأفضل في العالم.
وكان صلاح قد أرسل رسالة مبطنة عقب مباراة فريقه أمام برايتون عبر "إكس" عندما كتب: مهما حدث لن أنسى شعور التسجيل في ملعب أنفيلد.
MENAFN12112024000072011014ID1108878298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.