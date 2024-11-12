رسائل مبطنة من صلاح ووكيل أعماله إلى ليفربول

بدأت الحرب بين النجم المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول الإنجليزي وذلك مع بقاء أقل من شهرين على نهاية عقده مع الفريق، إذ عاد وكيله رامي عباس عيسى إلى إرسال الرسائل المبطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يلوح الهداف المصري بورقة نادِ أوروبي كبير كوسيلة للضغط على ناديه الحالي.

وينتهي عقد محمد صلاح، خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، مع النادي الأحمر نهاية الموسم الجاري وسيكون متاحاً للتوقيع مع أي فريق آخر ابتداء من الأول من يناير المقبل.



وكشف فوريان بليتنبرغ الصحفي في شبكة "سكاي" الرياضية مساء يوم الاثنين أن صلاح وناديه في مفاوضات لتجديد العقد الحالي، إذ كتب عبر حسابه على "إكس": صلاح يتفاوض مع إدارة ليفربول حالياً على تمديد العقد لما بعد 2025، لكن الاتفاق بين الطرفين ما زال بعيداً جداً.

وواصل: صلاح لديه خيارات مهمة في أحد أندية أوروبا.

وإلى ذلك، عاد وكيله رامي عباس عيسى إلى منصة "إكس" مجدداً بعد غياب، إذ اقتبس تغريدة من حساب الدوري الإنجليزي الممتاز عن أرقام صلاح، وكتب عنها: إنه اللاعب الأفضل في العالم.

وكان صلاح قد أرسل رسالة مبطنة عقب مباراة فريقه أمام برايتون عبر "إكس" عندما كتب: مهما حدث لن أنسى شعور التسجيل في ملعب أنفيلد.